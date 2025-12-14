Евгений Пашутин после матча с «Локо»: «Сегодняшняя победа – это большая радость. Мы сделали большое дело»

Главный тренер «Пармы» поделился впечатлениями от домашней победы над «Локо».

«Бетсити Парма» на своей площадке одержала победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 93:85. После игры главный тренер пермяков Евгений Пашутин поделился впечатлениями от матча и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Сегодняшняя победа – это большая радость. Мы сделали большое дело. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков и отметить их поддержку сегодня, она была феноменальной.

Сегодня двое игроков ушли с 5 фолами, это говорит о том, что каждый отдал себя всего ради победы, мы боролись до конца, несмотря ни на что. Парни сегодня проявили характер, особенно важно, что мы показали такую самоотдачу после игры с ЦСКА.

Сегодня играли в контактный баскетбол, также в плане было вынудить Патрика Миллера играть 1 на 1 весь матч, нам это удалось. Хочу поблагодарить за это команду и отметить, что у нас есть большой потенциал, но важно, чтобы мы также показывали свою лучшую игру в выездных матчах», – сказал Пашутин.

Следующий матч в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ «Бетсити Парма» проведет 21 декабря в гостях против «Уралмаша».