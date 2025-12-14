Маркус Смарт о проблемах «Лейкерс»: «Скаутский отчет о нас предельно прост: мы практически не оказываем сопротивления в защите»

Маркус Смарт рассказал о главной проблеме «Лейкерс».

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт рассказал о прошедшем командном собрании, главной темой которого стали оборонительные проблемы.

«Мы понимаем, что это ставит нас в уязвимое положение. Скаутский отчет о нас предельно прост: мы практически не оказываем сопротивления в защите. А если мы хотим быть большой командой и добиться того, к чему стремимся, то без защиты никуда», – отметил Смарт.

