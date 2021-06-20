Дмитрий Васильев о ковиде: «В Петербурге счет жертв идет на тысячи. Такой страшной ситуация не была с блокадных лет. Прививайтесь!»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса.

В прошлом году Васильев относился к рискам пандемии скептически, называя ковид «надуманной и раздутой историей».

«В Санкт-Петербурге складывается очень сложная ситуация с пандемией коронавируса. Мы все теряем родных, друзей и знакомых.

Все знаем, как самозабвенно отдаются борьбе медицинские работники. Счет жертв идет на тысячи. Чтобы вы понимали, такой тревожной и страшной ситуация в городе не была с блокадных лет.

Не призываю к обязательной вакцинации. Каждый должен принять то решение, которое ему подсказывают и сердце, и собственное здоровье, и разум.

Однако очень прошу вас – прививайтесь! Хотя бы для того, чтобы уберечь близких. Сохранить здоровье учителей и воспитателей ваших детей.

Уберечь медсестер и врачей, которые сегодня рискуют в «красных» зонах. Ведь очень многие из этих людей пожертвовали ради нас с вами самым дорогим – не зря именно в Петербурге установили памятник погибшим в пандемию врачам.

Очень прошу вас, пройдите вакцинацию. Для этого сегодня есть все возможности», – заявил Васильев.

Дмитрий Васильев: «История с коронавирусом надуманная и раздутая. Не думаю, что уж прям так опасно»