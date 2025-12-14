Антон Юдин о поражении от «Пармы»: Вялый старт стоил нам результата.

«Локомотив-Кубань » потерпел поражение в гостевом матче против «Бетсити Пармы » со счетом 85:93. После игры главный тренер краснодарской команды Антон Юдин признал: его подопечные неудачно начали встречу, и это в итоге предопределило результат.

«Во-первых поздравляю «Парму» с победой. Я думаю, что сегодня они заслуживали победы, наверное, больше, чем мы. Мы действительно слишком мягко начали этот матч.

До игры говорил команде о том, что соперник очень хорошо играет дома, трибуны гонят команду вперед и результативность отличается от выездных матчей пермской команды. К сожалению, мы пропустили по 27 очков в первые две четверти, это большие цифры для «Пармы» и для нашей защиты.

В третьей четверти мы включились и начали реагировать гораздо лучше. Но вялый старт стоил нам результата по итогу», – заявил Юдин.