Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» выиграла у «Локомотива-Кубань»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма», потерпевшая всего одно поражение на домашнем паркете за сезон (от «Уралмаша»), обыграла «Локомотив-Кубань».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 13-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-5, Зенит – 10-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 9-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-9, Пари Нижний Новгород – 3-11, Автодор – 2-13, Самара – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
