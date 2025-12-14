Несмотря на оптимизм Джейсона Тейтума, «Бостон» проявляет осторожность относительно его возвращения в этом сезоне

«Бостон» проявляет осторожность относительно возвращения Тейтума в этом сезоне.

Несмотря на то, что звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум активно выкладывает в соцсетях видео с тренировками , клуб не спешит с его возвращением на паркет и предпочитает строго следовать медицинскому протоколу.

Как сообщает Адам Химмельсбах из The Boston Globe со ссылкой на источник в НБА, Тейтуму предстоит пройти ряд ключевых этапов восстановления, прежде чем его возвращение на паркет станет реальным. При этом в «Селтикс» сохраняют осторожность, несмотря на оптимистичные заявления самого игрока.

Джо Маззулла о возможном возвращении Тейтума в этом сезоне: «Все зависит от него самого. Мы доверяем его мнению»