Несмотря на оптимизм Джейсона Тейтума, «Бостон» проявляет осторожность относительно его возвращения в этом сезоне
«Бостон» проявляет осторожность относительно возвращения Тейтума в этом сезоне.
Несмотря на то, что звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум активно выкладывает в соцсетях видео с тренировками, клуб не спешит с его возвращением на паркет и предпочитает строго следовать медицинскому протоколу.
Как сообщает Адам Химмельсбах из The Boston Globe со ссылкой на источник в НБА, Тейтуму предстоит пройти ряд ключевых этапов восстановления, прежде чем его возвращение на паркет станет реальным. При этом в «Селтикс» сохраняют осторожность, несмотря на оптимистичные заявления самого игрока.
Джо Маззулла о возможном возвращении Тейтума в этом сезоне: «Все зависит от него самого. Мы доверяем его мнению»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
