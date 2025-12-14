«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт

Матч турецкой лиги мы посмотрели на ВидеоСпортсе’‘.

ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт показал матч ведущих турецких клубов «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса » в 11-м туре чемпионата Турции.

«Фенербахче» выиграл в овертайме со счетом 97:94.

Смотрите лучшие моменты матча здесь.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Эфеса» Шехмус Хазер, он набрал 31 очко.

Для «Анадолу Эфеса», опустившегося на 7-е место в таблице, эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Пабло Ласо . «Фенербахче » Шарунаса Ясикявичюса идет на 2-й строчке, отставая только от лидирующего «Бешикташа».

Смотрите полный матч с комментарием Андрея Левого здесь.