  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
Видео
3

«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт

Матч турецкой лиги мы посмотрели на ВидеоСпортсе’‘.

ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт показал матч ведущих турецких клубов «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса» в 11-м туре чемпионата Турции.

«Фенербахче» выиграл в овертайме со счетом 97:94.

Смотрите лучшие моменты матча здесь.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Эфеса» Шехмус Хазер, он набрал 31 очко. 

Для «Анадолу Эфеса», опустившегося на 7-е место в таблице, эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Пабло Ласо. «Фенербахче» Шарунаса Ясикявичюса идет на 2-й строчке, отставая только от лидирующего «Бешикташа».

Смотрите полный матч с комментарием Андрея Левого здесь.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАнадолу Эфес
Пабло Ласо
logoчемпионат Турции
logoФенербахче
logoБаскетбол - видео
logoШарунас Ясикявичюс
logoШехмус Хазер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс – самый успешный баскетбольный европеец. И самый яркий
вчера, 21:20Трибуна
Пабло Ласо стал главным тренером «Анадолу Эфеса»
12 декабря, 18:25
Шарунас Ясикявичюс согласовал новый контракт с «Фенербахче» (Ибрагим Кутлуай)
8 декабря, 18:23
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
13 минут назад
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
29 минут назад
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
42 минуты назадLive
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
54 минуты назадВидеоСпортс"
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
сегодня, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
сегодня, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
сегодня, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
сегодня, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
сегодня, 18:39
Шэй Гилджес-Александер не считает погоню за рекордом «Уорриорз» главным приоритетом: «Моя цель проста – становиться лучше»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
27 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
58 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
сегодня, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
сегодня, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
сегодня, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
сегодня, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
сегодня, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
сегодня, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
сегодня, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
сегодня, 15:48