Хабиб – 2-й в рейтинге самых богатых бойцов ММА за всю истории. Конор – первый

Издание South China Morning Post посчитало состояние бойцов ММА за всю историю.

Бывший чемпион UFC в легком весе занял в рейтинге второе место. На счету россиянина 40 млн долларов.

«После победы над Конором Макгрегором в 2018 году, Нурмагомедов забрал домой 1,5 миллиона долларов, а после заключил соглашения с Reebok и Toyota. По данным Ultimate Fighting Network, российская звезда является соучредителем центра боевых искусств Eagles MMA и получает деньги за проведение мастер-классов и лекций», – пишет издание.

Больше только у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях — 400 млн долларов.

Ирландец вошел в историю в этом году после того, как получил 158 миллионов долларов от продажи своего бренда виски.

Третье место с 30 млн занял экс-чемпион двух дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер. На четвертой позиции бывший чемпион в тяжелом весе (25 млн), на пятой — экс-чемпион UFC в двух весах (22 млн).

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