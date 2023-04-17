Квята приглашали в «Феррари» вместо Райкконена, погиб пилот WRC Брин, Сайнса хотят переманить в «Ауди» и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватии.

2. Много новостей о лучшем представителе России в истории «Ф-1»: Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году.

Экипаж Даниила завоевал поул к «6 часам Портимана» в классе LMP2 и претендовал на победу, но в итоге финишировал четвертым, «Тойота» стала лучшей среди гиперкаров. «Это гонки», – прокомментировал результат пилот «Премы».

Квят получил предложение заменить Райкконена в «Феррари» незадолго до понижения из «Ред Булл» в «Торо Россо». Рассказал Даниил и о рокировке на Ферстаппена, назвав ее «ударом в спину».

3. Город, в котором выросли Михаэль и Ральф Шумахеры, снесут.

4. Зайдль хочет переманить Сайнса в «Ауди», утверждает Blick.

5. Экс-гонщика «Ред Булл» Дорнбоса избили битой, украв дорогие часы.

6. Ферстаппен и Хэмилтон меряются доминированием: по мнению Макса, «Ред Булл» уезжает в закат не столь резво, как «Мерседес» в некоторые сезоны. А вот Алонсо не стесняется того, что доминировал в WEC.

7. Ринс победил на Гран-при Америк MotoGP после падения Баньяи, завоевавшего поул и выигравшего спринт, Беццекки возглавляет личный зачет.

8. Кирквуд одержал первую победу в «Индикаре», Грожан финишировал вторым, Эрикссон заехал на подиум и возглавил чемпионат.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии

🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» вернется этапом в Азербайджане (28-30 апреля).

2. Два этапа «Формулы E» в Берлине (22 и 23 апреля).

3. Ралли Хорватии WRC (20-23 апреля).

Важные цитаты

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Нельсон Пике-младший о титуле Хэмилтона в 2008-м: «Аварию в Сингапуре организовали не для того, чтобы навредить Массе»

Гюнтер Штайнер о 24 февраля: «Мазепин сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать»

Джордж Расселл: «Переход Ферстаппена к пиковому Хэмилтону мог бы навредить карьере Макса»

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