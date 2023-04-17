Кирквуд одержал первую победу в «Индикаре», Грожан – 2-й, Эрикссон возглавил чемпионат

Теги результаты Индикар Ромен Грожан Чип Гэнасси Андретти Автоспорт Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Авто

Гонщик «Андретти» Кайл Кирквуд впервые выиграл гонку «Индикара».

Кирквуд стартовал с поула и стал быстрейшим по итогам Гран-при Лонг-Бич, второе место завоевал его напарник Ромен Грожан, а третьим финишировал еще один экс-пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси»).

На высокие позиции претендовал и Джозеф Ньюгарден, однако в заключительной части гонки пилот «Пенске» откатился на девятую позицию из-за проблем с расходом топлива.

Неудача Пато О’Уорда – гонщик «Эрроу Макларена» стал 17-м – позволила Эрикссону вернуть лидерство в общем зачете. На счету шведа 110 очков, О’Уорд набрал 95 баллов, пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу – 91, Ньюгарден – 89, Кирквуд – 74.

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