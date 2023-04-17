Кирквуд одержал первую победу в «Индикаре», Грожан – 2-й, Эрикссон возглавил чемпионат
Гонщик «Андретти» Кайл Кирквуд впервые выиграл гонку «Индикара».
Кирквуд стартовал с поула и стал быстрейшим по итогам Гран-при Лонг-Бич, второе место завоевал его напарник Ромен Грожан, а третьим финишировал еще один экс-пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси»).
На высокие позиции претендовал и Джозеф Ньюгарден, однако в заключительной части гонки пилот «Пенске» откатился на девятую позицию из-за проблем с расходом топлива.
Неудача Пато О’Уорда – гонщик «Эрроу Макларена» стал 17-м – позволила Эрикссону вернуть лидерство в общем зачете. На счету шведа 110 очков, О’Уорд набрал 95 баллов, пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу – 91, Ньюгарден – 89, Кирквуд – 74.
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