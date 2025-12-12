Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни

Ферстаппен не примет участие в награждении за вице-чемпионство в Ташкенте.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не посетит традиционную церемонию вручения призов ФИА в столице Узбекистана, Ташкенте, утверждает De Telegraaf.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», занявший второе место в личном зачете по итогам сезона-2025, простудился.

Нидерландец пропустит церемонию впервые за долгие годы. ФИА обязывает участвовать в награждении гонщиков, занявших первые три места в «Формуле-1». Ферстаппен был третьим в 2019 и 2020 годах, а затем взял четыре титула подряд.

Мероприятие состоится сегодня, 12 декабря.

