WEC. Даниил Квят о 4-м месте в Портимане: «Сражались за победу весь заезд, но это гонки»

Теги Формула-1 Мирко Бортолотти Даниил Квят WEC Према Авто

Даниил Квят прокомментировал результаты гонки WEC «6 часов Портимана».

Экипаж «Према» (Квят, Дориан Пин и Мирко Бортолотти) начал заезд с поула. Бывший пилот «Формулы-1» лидировал в заключительной части гонки, однако в итоге увидел клетчатый флаг четвертым.

«4-е место в Портимане! Сражались за победу весь заезд, но из-за невовремя появившейся машины безопасности оказались в невыгодном положении. Это гонки, такое случается!

Мы сильно выступали весь-уик-энд, ждем следующего!» – сообщил Даниил в соцсетях.

«Если отмечать хорошие моменты, мы как команда провели практически идеальную гонку, почти не ошибались и показали очень сильный темп», – добавил гонщик в пресс-релизе команды.

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7 комментариев

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Александр Шейфер
Ответ Великий Алонсо
А будь Квят посильнее как гонщик, то не проиграл бы Гасли в одну калитку и его не попёрли бы из Ф1, в итоге вместо королевских гонок гоняется на каких-то ноунейм соревнованиях.
А будь Алонсо посильнее как гонщик, его бы не выперли из Ф1 в расцвете сил.
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Александр Шейфер
Ответ Великий Алонсо
Я тоже врать умею, только этого не делаю, в отличии от всяких ноунеймов шейферов в комментах, на мнение которых мне плевать с высокой колокольни
Ну я то не стесняюсь писать свою фамилию в профиле, в отличии от ноунеймов, типа великих алонсов.
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dvboyz
Ответ Великий Алонсо
А будь Квят посильнее как гонщик, то не проиграл бы Гасли в одну калитку и его не попёрли бы из Ф1, в итоге вместо королевских гонок гоняется на каких-то ноунейм соревнованиях.
Дайте угадаю, а когда Алонсо без конкуренции побеждал в Ле Мане, это были не какие-то ноунейм соревнования, а вершина автоспорта :)
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Великий Алонсо
А будь Квят посильнее как гонщик, то не проиграл бы Гасли в одну калитку и его не попёрли бы из Ф1, в итоге вместо королевских гонок гоняется на каких-то ноунейм соревнованиях.
Ноунейм соревнования? Ты либо реально троллишь прям изо всех сил, либо настолько некомпетентен, что даже стыдно должно быть...
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Alexandr Tarakanoff
Ответ dvboyz
Дайте угадаю, а когда Алонсо без конкуренции побеждал в Ле Мане, это были не какие-то ноунейм соревнования, а вершина автоспорта :)
Это другое же)
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