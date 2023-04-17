WEC. Даниил Квят о 4-м месте в Портимане: «Сражались за победу весь заезд, но это гонки»

Даниил Квят прокомментировал результаты гонки WEC «6 часов Портимана».

Экипаж « » (Квят, Дориан Пин и Мирко Бортолотти) начал заезд с поула. Бывший пилот «Формулы-1» лидировал в заключительной части гонки, однако в итоге увидел клетчатый флаг четвертым.

«4-е место в Портимане! Сражались за победу весь заезд, но из-за невовремя появившейся машины безопасности оказались в невыгодном положении. Это гонки, такое случается!

Мы сильно выступали весь-уик-энд, ждем следующего!» – сообщил в соцсетях.

«Если отмечать хорошие моменты, мы как команда провели практически идеальную гонку, почти не ошибались и показали очень сильный темп», – добавил гонщик в пресс-релизе команды.

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