Город, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Теги Михаэль Шумахер Ральф Шумахер Формула-1 Авто

Керпен, где выросли семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и его брат, бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, скоро исчезнет.

Город оказался в запустении из-за расширения рудника бурого угля. Как сообщают немецкие СМИ, сейчас в Керпене проживает около десятка человек. Снос зданий начнут в следующем году.

Некоторое достопримечательности, в частности, картинговую трассу, принадлежавшую семье Шумахеров, сносить не будут.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Самое интересное что АЭС поубирали а бурый уголь пожалуйста, даже расширяются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sir_shir
Михаэль бы такого не допустил!
Давай, МиШу, встань и скажи: НЕТ, не бывать такому!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Борьба за экологию... Бурый уголь - это же просто фиаско
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий