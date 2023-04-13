Город, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Керпен, где выросли семикратный чемпион мира и его брат, бывший пилот «Формулы-1» , скоро исчезнет.

Город оказался в запустении из-за расширения рудника бурого угля. Как сообщают немецкие СМИ, сейчас в Керпене проживает около десятка человек. Снос зданий начнут в следующем году.

Некоторое достопримечательности, в частности, картинговую трассу, принадлежавшую семье Шумахеров, сносить не будут.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось