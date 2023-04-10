Гюнтер Штайнер о 24 февраля: «Мазепин сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать»

Теги ФИА тесты Формула-1 Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Гюнтер Штайнер Никита Мазепин контент Авто

Гюнтер Штайнер поделился воспоминаниями о 24 февраля 2022 года.

В команде «Хаас» в тот момент числился российский пилот Никита Мазепин, а титульным спонсором команды был «Уралкалий» – компания его отца Дмитрия Мазепина.

«Господи Иисусе. Ну и день. Естественно, мне было жаль людей, которых это затронуло напрямую, но я могу следить лишь за своим кораблем, понимаете.

Если говорить об автоспорте, все внимание было обращено на нас. Я даже не включал телефон, пока не добрался до трассы [где проходили предсезонные тесты «Формулы-1»]. Когда я его включил, там было более 100 сообщений и около 70 голосовых», – приводит PlanetF1 слова руководителя «Хааса» из новой книги Surviving to Drive.

Контракт с Мазепиным был расторгнут, как и соглашение с «Уралкалием»:

«У меня был очень тяжелый разговор с Никитой Мазепиным, нашим гонщиком. Его отец Дмитрий, который является главным акционером нашего ключевого спонсора, «Уралкалий», близок к Владимиру Путину. […]

Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать. Я понимаю и ценю его слова, но проблема чуть серьезнее. Ситуация очень трудная для всех.

Если бы мы сохранили спонсорство «Уралкалия» и оставили бы его на ливрее, пресса, болельщики и ФИА бы нас распяли. Это стало бы самоубийством, а у меня и так было достаточно сложностей.

В те дни люди называли это «нестабильной ситуацией» – это по сути означает, что никто ни черта не знает, что происходит. Я постоянно такое слышу, в наше время это модно».

«Хаас» обвиняют в нарушении санкций против России. Да, речь о владельце команды «Ф-1», которая порвала с Мазепиными

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Если живешь в "пузыре" - будь готов, что он может в любую минуту лопнуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хардкор и котики
Ответ titon23
Каждый человек имеет право на свое мнение и интересы, и если для Мазепина главным является его карьера в автоспорте, то это вполне естественно
Ну, получить место в команде, спонсором которой является твой папа - это не карьера. Таким макаром и у Ротенберга-младшего спортивная карьера, и дети наши высокопоставленных чинуш делают блестящие карьеры в правительственных структурах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mexicantushkan
Ответ Total_90
БМВ, Кока-Кола и многие другие были связаны с Гитлеровской Германией
огласите весь список многих других. какое отношение это имеет к новости - ты имеешь смелость сравнивать путинизм и немецкий фашизм? какое количество немецких гонщиков выступало в ф-1 во времена WWII?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titon23
Каждый человек имеет право на свое мнение и интересы, и если для Мазепина главным является его карьера в автоспорте, то это вполне естественно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Joss Stone
то есть прямым текстом чувак говорит: нам плевать на жизни людей, войну и прочее, нам не наплевать, что на дворе царит повесточка и культура отмены, поэтому нас закенселят и денюжки не понесут
Удивительно смелое заявление, правда же? В наши времена "пузырей", манямирков и тотального притворства.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Total_90
БМВ, Кока-Кола и многие другие были связаны с Гитлеровской Германией
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
"...никто ни черта не знает, что происходит. Я постоянно такое слышу, в наше время это модно».

))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joss Stone
то есть прямым текстом чувак говорит: нам плевать на жизни людей, войну и прочее, нам не наплевать, что на дворе царит повесточка и культура отмены, поэтому нас закенселят и денюжки не понесут
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Как по мне, Мазепин один из худших пилотов формулы за всю историю
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YOKODZUMA
Ответ beregost
Зато болельщики и ФИА были не против того, что вы прикарманили себе денежки)
Честно заработанных мазепиным старшим....
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beregost
Зато болельщики и ФИА были не против того, что вы прикарманили себе денежки)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий