Гюнтер Штайнер о 24 февраля: «Мазепин сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать»

поделился воспоминаниями о 24 февраля 2022 года.

В команде «Хаас» в тот момент числился российский пилот , а титульным спонсором команды был «Уралкалий» – компания его отца Дмитрия Мазепина.

«Господи Иисусе. Ну и день. Естественно, мне было жаль людей, которых это затронуло напрямую, но я могу следить лишь за своим кораблем, понимаете.

Если говорить об автоспорте, все внимание было обращено на нас. Я даже не включал телефон, пока не добрался до трассы [где проходили предсезонные тесты «Формулы-1»]. Когда я его включил, там было более 100 сообщений и около 70 голосовых», – приводит PlanetF1 слова руководителя « » из новой книги Surviving to Drive.

Контракт с Мазепиным был расторгнут, как и соглашение с «Уралкалием»:

«У меня был очень тяжелый разговор с Никитой Мазепиным, нашим гонщиком. Его отец Дмитрий, который является главным акционером нашего ключевого спонсора, «Уралкалий», близок к Владимиру Путину. […]

Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет пилотировать. Я понимаю и ценю его слова, но проблема чуть серьезнее. Ситуация очень трудная для всех.

Если бы мы сохранили спонсорство «Уралкалия» и оставили бы его на ливрее, пресса, болельщики и ФИА бы нас распяли. Это стало бы самоубийством, а у меня и так было достаточно сложностей.

В те дни люди называли это «нестабильной ситуацией» – это по сути означает, что никто ни черта не знает, что происходит. Я постоянно такое слышу, в наше время это модно».

«Хаас» обвиняют в нарушении санкций против России. Да, речь о владельце команды «Ф-1», которая порвала с Мазепиными