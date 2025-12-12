Сегодня пройдут выборы президента ФИА. Бен Сулайем – единственный кандидат
Бен Сулайем сегодня будет переизбран на пост президента ФИА.
В Ташкенте 12 декабря в рамках Генеральной ассамблеи ФИА состоятся выборы президента организации.
Единственным кандидатом является действующий глава Федерации Мохаммед бен Сулайем. Бывший раллийный гонщик из ОАЭ возглавляет ФИА с конца 2021 года.
Французский суд, в который обращалась гонщица Лаура Вилларс, заявлявшая о стремлении баллотироваться, допустил проведение выборов, однако их результаты могут быть пересмотрены на слушаниях в феврале 2026 года.
Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации
Президент ФИА получил высшую награду Узбекистана для иностранцев
