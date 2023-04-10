Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Макс Ферстаппен прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона о доминировании.

«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – признался семикратный чемпион мира после Гран-при Саудовской Аравии, рассказывая о скорости «Ред Булл».

Ферстаппен, напротив, считает, что преимущество его команды не такое уж серьезное в сравнении с тем, что показывала команда Хэмилтона:

«Думаю, если посмотреть на статистику, эти заявления неверны. Но у нас тоже очень хорошая машина! Ничего плохого в этом нет, конечно. Тем не менее, мы не доминируем так, как «Мерседес» в некоторые сезоны. Я не придаю особого значения такому, это ни к чему не приведет.

Что бы мы ни делали, «Мерседес» был таким доминирующим на протяжении восьми лет. Мы пытались сократить отставание – это единственное, что ты можешь предпринять».

«Ред Булл» выиграл 13 из последних 14 Гран-при «Ф-1».

Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1»

Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

3 комментария

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Великий Алонсо
У РБ самовоз, но Мерседес 2014-2016 доминировал ещё больше
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Сергей Богатырёв
Прямо как на форуме спортса:
- У вас самовоз!
- Нет, у вас!
- У вас ещё самовознее!
- Нет, ваш самый-пресамый самовозный!
И так до бесконечности)
+4
-1
+3
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TravenS
🤡🤡🤡
+2
-3
-1
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