Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»
Макс Ферстаппен прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона о доминировании.
«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – признался семикратный чемпион мира после Гран-при Саудовской Аравии, рассказывая о скорости «Ред Булл».
Ферстаппен, напротив, считает, что преимущество его команды не такое уж серьезное в сравнении с тем, что показывала команда Хэмилтона:
«Думаю, если посмотреть на статистику, эти заявления неверны. Но у нас тоже очень хорошая машина! Ничего плохого в этом нет, конечно. Тем не менее, мы не доминируем так, как «Мерседес» в некоторые сезоны. Я не придаю особого значения такому, это ни к чему не приведет.
Что бы мы ни делали, «Мерседес» был таким доминирующим на протяжении восьми лет. Мы пытались сократить отставание – это единственное, что ты можешь предпринять».
«Ред Булл» выиграл 13 из последних 14 Гран-при «Ф-1».
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- У вас самовоз!
- Нет, у вас!
- У вас ещё самовознее!
- Нет, ваш самый-пресамый самовозный!
И так до бесконечности)