Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Макс Ферстаппен прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона о доминировании.

«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – признался семикратный чемпион мира после , рассказывая о скорости «Ред Булл».

, напротив, считает, что преимущество его команды не такое уж серьезное в сравнении с тем, что показывала команда Хэмилтона:

«Думаю, если посмотреть на статистику, эти заявления неверны. Но у нас тоже очень хорошая машина! Ничего плохого в этом нет, конечно. Тем не менее, мы не доминируем так, как «Мерседес» в некоторые сезоны. Я не придаю особого значения такому, это ни к чему не приведет.

Что бы мы ни делали, « » был таким доминирующим на протяжении восьми лет. Мы пытались сократить отставание – это единственное, что ты можешь предпринять».

«Ред Булл» выиграл 13 из последних 14 Гран-при «Ф-1».

Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1»

Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»