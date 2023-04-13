Герхард Бергер: «Хэмилтон может посчитать, что исправит ситуацию в «Феррари»

Теги возможные переходы Айртон Сенна Герхард Бергер Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Герхард Бергер допускает переход Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

Бывший пилот Скудерии призвал не обращать внимание на то, что семикратный чемпион мира многократно обещал остаться в немецкой команде до конца карьеры.

«Каждый гонщик хочет однажды выступить за «Феррари», и почти все хорошие пилоты это делали. Только Айртон Сенна не был в Скудерии, так как понимал, что точно не сможет там побеждать. Может, Льюис чувствует то же.

Но если он не получит конкурентоспособную машину в «Мерседесе» и не найдет места в «Ред Булл», то может подумать: «Я еще не хочу завершать карьеру, а хочу попробовать с «Феррари». Возможно, я исправлю ситуацию».

Льюис постоянно подчеркивает, что никогда не покинет семью «Мерседеса», но в «Формуле-1» подобное ничего не значит. Никто не раскрывает свои карты», – сказал Бергер.

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6 комментариев

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Incendier Deafening
Семикратный чемпион(двухкратный и четырёхкратный) в болиде, звучит невероятно, но как все разы есть нюанс. )))
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alex8895
Бергер: Хэмилтон может посчитать, что в Феррари он получит самовоз
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Analjinn
Вторикеллить Тапку или Эклеру, зачем? Подождёт машину в мерсе и завершит.
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Alexandr Tarakanoff
Шутки шутками, а в случае перехода Льюиса в РБ или Феррари выиграют все. Мерсы обретут у себя в команде железного первого номера в лице Джорджа и далее по старой схеме. Машину они рано или поздно допилят, это же мерсы. Феррари или РБ получат опытного пилота, умеющего давать обратную связь инженерам. Для Шарля или Макса будет дополнительная мотивация становиться лучше и быстрее. Плюс не надо забывать, что Хэмильтон сейчас - это бренд. С ним придут спонсоры, контракты, аудитория. Ну а зрители получат кучу пищи для споров и обсуждений. Многие хотят увидеть скилл Льюиса не в мерсе.

Написал, перечитал. Бред бредом) И если в феррари я его еще могу представить, то в рб скорее Фабричнову возьмут во второй болид, а не Льюиса.
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Дмитрий Дудников
Ну какое место в «Ред Булл»? Вместо Риккардо? Хэмилтона, при живом Ферстаппене, могут позвать, только чтобы добить окончательно. Не выиграть ему там. А шанс разгромно проиграть будет очень вели́к.
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Антон Якимцев
От него в Мерседес-то ничего не зависит, в Феррари его вообще не заметят и будут чудить дальше.
+6
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