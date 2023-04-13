Герхард Бергер: «Хэмилтон может посчитать, что исправит ситуацию в «Феррари»
Герхард Бергер допускает переход Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».
Бывший пилот Скудерии призвал не обращать внимание на то, что семикратный чемпион мира многократно обещал остаться в немецкой команде до конца карьеры.
«Каждый гонщик хочет однажды выступить за «Феррари», и почти все хорошие пилоты это делали. Только Айртон Сенна не был в Скудерии, так как понимал, что точно не сможет там побеждать. Может, Льюис чувствует то же.
Но если он не получит конкурентоспособную машину в «Мерседесе» и не найдет места в «Ред Булл», то может подумать: «Я еще не хочу завершать карьеру, а хочу попробовать с «Феррари». Возможно, я исправлю ситуацию».
Льюис постоянно подчеркивает, что никогда не покинет семью «Мерседеса», но в «Формуле-1» подобное ничего не значит. Никто не раскрывает свои карты», – сказал Бергер.
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Написал, перечитал. Бред бредом) И если в феррари я его еще могу представить, то в рб скорее Фабричнову возьмут во второй болид, а не Льюиса.