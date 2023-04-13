Герхард Бергер: «Хэмилтон может посчитать, что исправит ситуацию в «Феррари»

Герхард Бергер допускает переход Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

Бывший пилот Скудерии призвал не обращать внимание на то, что семикратный чемпион мира многократно обещал остаться в немецкой команде до конца карьеры.

«Каждый гонщик хочет однажды выступить за «Феррари», и почти все хорошие пилоты это делали. Только Айртон не был в Скудерии, так как понимал, что точно не сможет там побеждать. Может, чувствует то же.

Но если он не получит конкурентоспособную машину в «Мерседесе» и не найдет места в «Ред Булл», то может подумать: «Я еще не хочу завершать карьеру, а хочу попробовать с «Феррари». Возможно, я исправлю ситуацию».

Льюис постоянно подчеркивает, что никогда не покинет семью « », но в «Формуле-1» подобное ничего не значит. Никто не раскрывает свои карты», – сказал .

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