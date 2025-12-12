Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»

Цунода заявил о разных вариантах на сезон-2026.

Юки Цунода , завершивший выступления за «Ред Булл » на Гран-при Абу -Даби, предположил, что может вернуться за руль в 2026 году.

В следующем сезоне японец будет резервным и тест-гонщиком команды.

«Новость не ощущалась как конец света. Надо было провести еще этап в Абу-Даби, поэтому я думал только о гонке.

Есть шанс, что в следующем году я не буду не только работать на симуляторе и быть резервным пилотом. Я слышал о разных сценариях. Но пока я отдохну, а затем начну тренироваться перед следующим сезоном.

Мне всего 25 лет, есть пространство для прогресса. Это лишь начало. Может, это окончание главы, однако мне не терпится увидеть дальнейшее развитие. Предстоит узнать новые вещи, посмотреть на ситуацию под другим углом, и мне не терпится начать. Моя мотивация на следующий год невероятно высока», – подчеркнул Цунода в интервью DAZN.

Ферстаппен попрощался с Цунодой и обменялся с ним шлемами: «Аригато, Юки-сан»

Финал «Ф-1» – без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса