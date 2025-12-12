  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»
6

Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»

Цунода заявил о разных вариантах на сезон-2026.

Юки Цунода, завершивший выступления за «Ред Булл» на Гран-при Абу-Даби, предположил, что может вернуться за руль в 2026 году.

В следующем сезоне японец будет резервным и тест-гонщиком команды.

«Новость не ощущалась как конец света. Надо было провести еще этап в Абу-Даби, поэтому я думал только о гонке.

Есть шанс, что в следующем году я не буду не только работать на симуляторе и быть резервным пилотом. Я слышал о разных сценариях. Но пока я отдохну, а затем начну тренироваться перед следующим сезоном.

Мне всего 25 лет, есть пространство для прогресса. Это лишь начало. Может, это окончание главы, однако мне не терпится увидеть дальнейшее развитие. Предстоит узнать новые вещи, посмотреть на ситуацию под другим углом, и мне не терпится начать. Моя мотивация на следующий год невероятно высока», – подчеркнул Цунода в интервью DAZN.

Ферстаппен попрощался с Цунодой и обменялся с ним шлемами: «Аригато, Юки-сан»

Финал «Ф-1» – без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Fr.motorsport.com
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЮки Цунода
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Том Коронель: «Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена»
вчера, 18:31
«Точно не буду заниматься этим в «Ф-1». Макс Ферстаппен не видит себя руководителем команды
вчера, 17:56
Джонни Херберт: «Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари»
вчера, 17:09
«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру
вчера, 15:58
«Для нас стакан всегда наполовину пуст». Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026
вчера, 15:33
Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
вчера, 14:28
Лоран Мекьес: «С радостью бы остался в «Феррари», но мне предложили должность руководителя «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить»
вчера, 13:56
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Норрис – хороший чемпион для «Ф-1». И мы все рады тому, что титул выиграл кто-то новый»
вчера, 13:20
Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»
вчера, 12:17
Шарль Леклер: «Уже обдумывал возможность выступить в Ле-Мане. Но я хочу все сделать правильно и постараться победить»
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10