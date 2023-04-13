Нельсон Пике-младший о титуле Хэмилтона в 2008-м: «Аварию в Сингапуре организовали не для того, чтобы навредить Массе»

Нельсон Пике-младший высказался о влиянии скандальной аварии на поражение Фелипе Массы.

На Гран-при Сингапура-2008 Нельсиньо, выступавший за «Рено», намеренно врезался в стену, что помогло его напарнику выиграть гонку. Пилот « » Масса финишировал 13-м после провального пит-стопа, его соперник по чемпионату , представлявший « », стал третьим. В конце сезона Хэмилтон опередил Массу на одно очко и выиграл свое первое чемпионство.

После признания экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна о том, что он знал о заговоре «Рено» еще в 2008 году, Фелипе выразил желание оспорить титул Льюиса.

«Это был командный приказ, чтобы помочь пилоту из нашей команды. Не для того, чтобы навредить , ничего такого.

Да, это была ошибка. Но я многие годы мечтал выступать в «Ф-1», и перед Сингапуром меня прижали к стенке с психологической точки зрения.

Многие спрашивают, пошел бы я на такое снова, и я обычно отвечаю: «Конечно, нет». Но в таком возрасте, под таким давлением… Рядом со мной в «Формуле-1» никого не было – лишь человек, который меня травил, постоянно жаловался, постоянно давил, постоянно предупреждал, что это мой последний шанс.

У меня складывалось ощущение, что все движется задом наперед, ведь я должен быть проехать больше тестов. Я стал еще одним напарником, недостаточно сильным для Алонсо, как Ковалайнен. Алонсо тогда хотел захватить мир, у него был нож в зубах. Если Фернандо так гоняется сегодня, в 2023-м, представьте, каким он был 15 лет назад.

Так что да, я совершил ошибку», – заявил Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.

Нельсон также высказался о человеке, который его «травил» – тогдашнем руководителе «Рено» Флавио Бриаторе:

«Мой отец [трехкратный чемпион «Ф-1» Нельсон Пике] в тот год не приезжал на гонки. Рядом был только Флавио, руководитель команды и мой менеджер. Не только мой, а еще шести пилотов на решетке.

В то время причудливое поведение Бриаторе было не таким, каким казалось по телевизору – все обстояло гораздо хуже. Я был одинок, и это так меня дестабилизировало, что порой люди не могут понять, через что я прошел.

Я остался на сезон-2009, а потом всплыла история. Контракт разорвали, на мое место пришел Грожан. Со мной поступили как с собакой. И тогда я сказал: «Раз вы меня выкинули как мусор, думаю, надо прояснить ситуацию».

Тогда все узнали об истории, и для меня это было ужасно. Очень травмирующий опыт – до сих пор, потому что многие судят, не понимая произошедшего».

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