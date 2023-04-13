Нельсон Пике-младший о титуле Хэмилтона в 2008-м: «Аварию в Сингапуре организовали не для того, чтобы навредить Массе»

Теги Нельсон Пике Флавио Бриаторе Хейкки Ковалайнен Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Ромен Грожан Формула-1 Рено Авто

Нельсон Пике-младший высказался о влиянии скандальной аварии на поражение Фелипе Массы.

На Гран-при Сингапура-2008 Нельсиньо, выступавший за «Рено», намеренно врезался в стену, что помогло его напарнику Фернандо Алонсо выиграть гонку. Пилот «Феррари» Масса финишировал 13-м после провального пит-стопа, его соперник по чемпионату Льюис Хэмилтон, представлявший «Макларен», стал третьим. В конце сезона Хэмилтон опередил Массу на одно очко и выиграл свое первое чемпионство.

После признания экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна о том, что он знал о заговоре «Рено» еще в 2008 году, Фелипе выразил желание оспорить титул Льюиса.

«Это был командный приказ, чтобы помочь пилоту из нашей команды. Не для того, чтобы навредить Фелипе Массе, ничего такого.

Да, это была ошибка. Но я многие годы мечтал выступать в «Ф-1», и перед Сингапуром меня прижали к стенке с психологической точки зрения.

Многие спрашивают, пошел бы я на такое снова, и я обычно отвечаю: «Конечно, нет». Но в таком возрасте, под таким давлением… Рядом со мной в «Формуле-1» никого не было – лишь человек, который меня травил, постоянно жаловался, постоянно давил, постоянно предупреждал, что это мой последний шанс.

У меня складывалось ощущение, что все движется задом наперед, ведь я должен быть проехать больше тестов. Я стал еще одним напарником, недостаточно сильным для Алонсо, как Ковалайнен. Алонсо тогда хотел захватить мир, у него был нож в зубах. Если Фернандо так гоняется сегодня, в 2023-м, представьте, каким он был 15 лет назад.

Так что да, я совершил ошибку», – заявил Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.

Нельсон также высказался о человеке, который его «травил» – тогдашнем руководителе «Рено» Флавио Бриаторе:

«Мой отец [трехкратный чемпион «Ф-1» Нельсон Пике] в тот год не приезжал на гонки. Рядом был только Флавио, руководитель команды и мой менеджер. Не только мой, а еще шести пилотов на решетке.

В то время причудливое поведение Бриаторе было не таким, каким казалось по телевизору – все обстояло гораздо хуже. Я был одинок, и это так меня дестабилизировало, что порой люди не могут понять, через что я прошел.

Я остался на сезон-2009, а потом всплыла история. Контракт разорвали, на мое место пришел Грожан. Со мной поступили как с собакой. И тогда я сказал: «Раз вы меня выкинули как мусор, думаю, надо прояснить ситуацию».

Тогда все узнали об истории, и для меня это было ужасно. Очень травмирующий опыт – до сих пор, потому что многие судят, не понимая произошедшего».

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volodya_A
Ответ Владимир Чистяков
А что с ним должны были делать? Продлевать контракт до потери пульса? Нашли молодого перспективного, поменяли. Или он считал , что за ту аварию его должны на пожизненно прописать в команде?
Считал.
И в принципе был прав, после того как он раскрыл рот, многим стало больно.
На что рассчитывали руководители команды, интересно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ascari
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Считаю, что человек, ради победы соглашающийся на преднамеренное создание на трассе аварийной ситуации, не заслуживает ни побед, ни тем более титулов.
А сколько ещё было преднамеренных аварий и выносов соперников, которые остались секретами. Это точно не единичный случай, просто остальные молчат.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ Великий Алонсо
"Я стал ещё одним напарником, недостаточно сильным для Алонсо". Ох, как хорошо сказано. Алонсо за 20 летнюю карьеру был быстрее каждого своего напарника. Вице-чемпиона Массу и чемпиона Кими он просто не заметил, разгромил в одну калитку. Хэмилтон, Баттон - все эти люди тоже были медленнее Алонсо. Алонсо сейчас все также быстр, но характером стал мягче, не такой упертый как раньше, раньше это был ротвейлер за рулём болида. Я понимаю какой машиной был Алонсо в 2008. Сенна + Шумахер помноженный на вечность.
Считаю, что человек, ради победы соглашающийся на преднамеренное создание на трассе аварийной ситуации, не заслуживает ни побед, ни тем более титулов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rastamansky
Как был он недалекого ума, так он таким и остался.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
"Я стал ещё одним напарником, недостаточно сильным для Алонсо". Ох, как хорошо сказано. Алонсо за 20 летнюю карьеру был быстрее каждого своего напарника. Вице-чемпиона Массу и чемпиона Кими он просто не заметил, разгромил в одну калитку. Хэмилтон, Баттон - все эти люди тоже были медленнее Алонсо. Алонсо сейчас все также быстр, но характером стал мягче, не такой упертый как раньше, раньше это был ротвейлер за рулём болида. Я понимаю какой машиной был Алонсо в 2008. Сенна + Шумахер помноженный на вечность.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Карпов
думаю,все согласятся,что лишение Алонсо той победы,это единственное правильное решение в этой истории,независимо от чемпионской истории
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Чистяков
А что с ним должны были делать? Продлевать контракт до потери пульса? Нашли молодого перспективного, поменяли. Или он считал , что за ту аварию его должны на пожизненно прописать в команде?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий