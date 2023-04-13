Нельсон Пике-младший о титуле Хэмилтона в 2008-м: «Аварию в Сингапуре организовали не для того, чтобы навредить Массе»
Нельсон Пике-младший высказался о влиянии скандальной аварии на поражение Фелипе Массы.
На Гран-при Сингапура-2008 Нельсиньо, выступавший за «Рено», намеренно врезался в стену, что помогло его напарнику Фернандо Алонсо выиграть гонку. Пилот «Феррари» Масса финишировал 13-м после провального пит-стопа, его соперник по чемпионату Льюис Хэмилтон, представлявший «Макларен», стал третьим. В конце сезона Хэмилтон опередил Массу на одно очко и выиграл свое первое чемпионство.
После признания экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна о том, что он знал о заговоре «Рено» еще в 2008 году, Фелипе выразил желание оспорить титул Льюиса.
«Это был командный приказ, чтобы помочь пилоту из нашей команды. Не для того, чтобы навредить Фелипе Массе, ничего такого.
Да, это была ошибка. Но я многие годы мечтал выступать в «Ф-1», и перед Сингапуром меня прижали к стенке с психологической точки зрения.
Многие спрашивают, пошел бы я на такое снова, и я обычно отвечаю: «Конечно, нет». Но в таком возрасте, под таким давлением… Рядом со мной в «Формуле-1» никого не было – лишь человек, который меня травил, постоянно жаловался, постоянно давил, постоянно предупреждал, что это мой последний шанс.
У меня складывалось ощущение, что все движется задом наперед, ведь я должен быть проехать больше тестов. Я стал еще одним напарником, недостаточно сильным для Алонсо, как Ковалайнен. Алонсо тогда хотел захватить мир, у него был нож в зубах. Если Фернандо так гоняется сегодня, в 2023-м, представьте, каким он был 15 лет назад.
Так что да, я совершил ошибку», – заявил Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.
Нельсон также высказался о человеке, который его «травил» – тогдашнем руководителе «Рено» Флавио Бриаторе:
«Мой отец [трехкратный чемпион «Ф-1» Нельсон Пике] в тот год не приезжал на гонки. Рядом был только Флавио, руководитель команды и мой менеджер. Не только мой, а еще шести пилотов на решетке.
В то время причудливое поведение Бриаторе было не таким, каким казалось по телевизору – все обстояло гораздо хуже. Я был одинок, и это так меня дестабилизировало, что порой люди не могут понять, через что я прошел.
Я остался на сезон-2009, а потом всплыла история. Контракт разорвали, на мое место пришел Грожан. Со мной поступили как с собакой. И тогда я сказал: «Раз вы меня выкинули как мусор, думаю, надо прояснить ситуацию».
Тогда все узнали об истории, и для меня это было ужасно. Очень травмирующий опыт – до сих пор, потому что многие судят, не понимая произошедшего».
Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»
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И в принципе был прав, после того как он раскрыл рот, многим стало больно.
На что рассчитывали руководители команды, интересно?