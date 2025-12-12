Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
Бывший пилот «Альпин» Джек Дуэн снова попал в аварию на тестах японской «Супер-Формулы» в Сузуке.
Австралиец в третий раз за три дня разбил машину в связке «Дегнер», врезавшись в барьеры примерно в одном и том же месте.
Сессию, как и в предыдущие дни, прерывали красными флагами из-за инцидента.
Дуэн дважды разбил болид на тестах «Супер-Формулы». Обе аварии произошли в 9-м повороте
