Джордж Расселл: «Переход Ферстаппена к пиковому Хэмилтону мог бы навредить карьере Макса»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл высказался о том, как сложилась бы карьера Макса Ферстаппена в «Мерседесе».

Немецкая команда претендовала на нидерландца, однако тот выбрал систему «Ред Булл» и попал в основную команду в 2016-м, на второй сезон в «Формуле-1», в то время как Расселл до «Мерседеса» провел три года в «Уильямсе». По мнению Джорджа, невозможно утверждать, стал ли период в команде-аутсайдере преимуществом или недостатком в сравнении с коллегами.

«Думаю, мы никогда не узнаем. Я предпочитаю считать, что стакан наполовину полон, и стараюсь видеть позитив в любой ситуации. Можно говорить, что я потерял три года своей карьеры, ведь у меня была худшая машина на решетке, я не сражался за победы, а можно извлечь плюсы.

Сейчас я считаю, что научился большему, гоняясь в хвосте пелотона, в сравнении с некоторыми соперниками, которых сразу же бросили в омут. Кое-какие пилоты рано оказались в гуще событий, и это навредило их карьерам.

Скажем, Макса Ферстаппена повысили спустя 18 месяцев, но, пожалуй, окажись он в команде вроде «Мерседеса» в паре с Льюисом Хэмилтоном на пике своего могущества, это могло навредить его карьере. Так что на ситуацию можно смотреть с разных сторон, и, конечно, Макс с тремя-четырьмя годами опыта был сильнее, чем после 18 месяцев выступлений. Если бы [Ферстаппен] сразился с гонщиком, находящимся на абсолютном пике, доминирующим в машине, к которой привык, то возможно, не оказался бы в своем сегодняшнем положении.

Поэтому я благодарен тем, кто делился советами, помогал и воспитывал меня. Вероятно, я мог сражаться за более высокие места, но вне «Мерседеса» все равно не боролся за бы титулы. Так что какое это имеет значение? Я хочу побеждать в чемпионатах, и, честно говоря, не вижу разницы между сражениями в хвосте решетки и за топ-7. В конечном счете сейчас я счастлив там, где нахожусь», – отметил британец.

Тото Вольфф: «Посоветовал Ферстаппену идти в систему «Ред Булл» – у «Мерседеса» не было места на сезон-2015»

Дочка Квята ворвалась в гоночный стрим Ферстаппена – и увела Макса пить чай с куклами

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Batt Monner
Пикового Хэмилтона побеждали даже Росберг и Баттон, о чем речь. Макс бы провернул с Хэмом то же, что Леклер с Феттелем
ой не факт,в 2016-2017 сезонах Макс был где-то на уровне Дена,я уверен что Хэмильтон тех лет был прилично быстрее,да ещё и Тото не стал бы закрывать глаза на все те Аварии и ошибки Макса и занимать его сторону как Марко и наконец психология Росберг был полностью высушен тем сезоном и сразу ушёл из ф-1 именно из-за неё,смог бы 18-летний Макс без отца(Я уверен Тото бы не подпустил его к делам команды) выстоять психологически против Хэма.
Это сейчас он обыграет Хэма,а тогда точно проиграл бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tick_tick_BOOM
Как меняется смысл от ударения.

На пИке своего могущества или на пикЕ своего могущества..

К пИковому Хэмилтону или(расизм-расизм!) пикОвому Хэмилтону..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Тимощенко
Ответ Batt Monner
Пикового Хэмилтона побеждали даже Росберг и Баттон, о чем речь. Макс бы провернул с Хэмом то же, что Леклер с Феттелем
речь идёт о сражении за титул в лучшей машине, росберг подходит конечно но он не сделал это два или три раза при этом проигрывая ранее, да и в победном сезоне всё могло легко сложится иначе, а ферстапенн то и риккардо не смог одолеть который оказлся нигде вообще по итогу
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeChat Ostrowski
"Ты прекрасен, Джордж, спору нет, но царевич всех наглее, всех румяней и белее" :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Пикового Хэмилтона побеждали даже Росберг и Баттон, о чем речь. Макс бы провернул с Хэмом то же, что Леклер с Феттелем
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Макс очевидно переходил в рб с определёнными гарантиями. Понятно, что все гарантии в ф1 весьма наивны, но какие-то договорённости точно были. Ну а буст карьере Макса дал сам Льюис, устранив в первой гонке Макса за рб себя и Нико. Что же касаемо перехода Макса в мерс, то в тот момент в этом было мало смысла с точки зрения их с папой амбиций. Льюис был молод и на пике. Мерсы очевидно были на ходу, и войны внутри команды им были не нужны. Уход Нико лишь тому подтверждение.
Что же по поводу самого Джорджа, то это прям яркий пример гонщика на перспективу. Дали место в вилках, дали покататься в мерсе даже, ну и взяли в мерс в итоге. Очевидно на смену Льюису.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий