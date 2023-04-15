Джордж Расселл: «Переход Ферстаппена к пиковому Хэмилтону мог бы навредить карьере Макса»

Джордж Расселл высказался о том, как сложилась бы карьера Макса Ферстаппена в «Мерседесе».

Немецкая команда претендовала на нидерландца, однако тот выбрал систему «Ред Булл» и попал в основную команду в 2016-м, на второй сезон в «Формуле-1», в то время как Расселл до «Мерседеса» провел три года в « ». По мнению , невозможно утверждать, стал ли период в команде-аутсайдере преимуществом или недостатком в сравнении с коллегами.

«Думаю, мы никогда не узнаем. Я предпочитаю считать, что стакан наполовину полон, и стараюсь видеть позитив в любой ситуации. Можно говорить, что я потерял три года своей карьеры, ведь у меня была худшая машина на решетке, я не сражался за победы, а можно извлечь плюсы.

Сейчас я считаю, что научился большему, гоняясь в хвосте пелотона, в сравнении с некоторыми соперниками, которых сразу же бросили в омут. Кое-какие пилоты рано оказались в гуще событий, и это навредило их карьерам.

Скажем, повысили спустя 18 месяцев, но, пожалуй, окажись он в команде вроде «Мерседеса» в паре с на пике своего могущества, это могло навредить его карьере. Так что на ситуацию можно смотреть с разных сторон, и, конечно, Макс с тремя-четырьмя годами опыта был сильнее, чем после 18 месяцев выступлений. Если бы [Ферстаппен] сразился с гонщиком, находящимся на абсолютном пике, доминирующим в машине, к которой привык, то возможно, не оказался бы в своем сегодняшнем положении.

Поэтому я благодарен тем, кто делился советами, помогал и воспитывал меня. Вероятно, я мог сражаться за более высокие места, но вне «Мерседеса» все равно не боролся за бы титулы. Так что какое это имеет значение? Я хочу побеждать в чемпионатах, и, честно говоря, не вижу разницы между сражениями в хвосте решетки и за топ-7. В конечном счете сейчас я счастлив там, где нахожусь», – отметил британец.

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