Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом
Бен Сулайем выиграл безальтернативные выборы президента ФИА.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сохранит свой пост до 2029 года.
Выборы, состоявшиеся на Генеральной ассамблее ФИА в Ташкенте, завершились победой бывшего раллийного гонщика из ОАЭ.
Действующий глава Федерации был единственным кандидатом. Соперники бен Сулайема не могли баллотироваться из-за особенностей правил.
Мохаммед занимает свою должность с конца 2021 года. Ранее ФИА возглавлял Жан Тодт.
Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации
Президент ФИА получил высшую награду Узбекистана для иностранцев
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости