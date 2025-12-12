  • Спортс
  • Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»
Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»

Уиндзор заявил, что «Ф-1» обошлась бы без чемпионов после титула Норриса.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор считает, что «Формула-1» могла бы существовать без присуждения титулов. При этом эксперт призвал болельщиков, недовольных победой Ландо Норриса из «Макларена» над гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, к последовательности.

«Вопрос в том, является ли [Норрис] тем пилотом, который хорошо выступает только в благоприятных условиях. И, наверное, так и есть. Знаете, отправьте его на мокрую трассу, и Макс точно его обыграет. Шарль [Леклер] обыграет, некоторые другие тоже. Даже Ланс Стролл, наверное – не знаю. Он сейчас довольно здорово выступает под дождем.

Но у нас было много чемпионов, которые побеждали только в благоприятных условиях. Кем, как вы думаете, был Майк Хоторн? Кеке Росберг в 1982-м? Кто был гонщиком года в 1982-м? На мой взгляд, Жиль Вильнев, но, увы, мы его потеряли, а Дидье Пирони попал в серьезнейшую аварию. Джоди Шектер в 1979-м – кто был гонщиком года? Жиль Вильнев.

Ничего нового. Ландо Норрис ни в коем случае не является лучшим пилотом в мире прямо сейчас. Вот почему, как миллион раз говорил Стирлинг Мосс, чемпионство не лучшим образом отражает положение дел в «Формуле-1». Если хотите, пусть его присуждают, это хороший маркетинговый инструмент.

Но это особенность «Формулы-1», так ведь? Посмотрите на теннис: разве выиграть итоговый турнир важнее, чем «Уимблдон» или US Open? Я так не думаю. Большинство людей даже не знают победителя.

Чемпионом редко становится лучший пилот. Вспомните Джима Кларка в 1967 году. Он выиграл, думаю, четыре гонки, а Дэнни Халм две, и Дэнни Халм стал чемпионом. Джимми был лучшим гонщиком, мы все это знали.

Очковая система не выполняет свою задачу, но мы принимаем ее, ведь это плюс для «Формулы-1». Все эти люди, которые жалуются сейчас, почему они не жаловались из-за титула Дэнни в 1967-м или Нельсона Пике в 1981-м, когда у Карлоса Рейтеманна отняли очки за гонку спустя три месяца? А теперь все переживают из-за ситуации с Ландо и Максом.

Нельзя рассматривать один случай в отрыве от всего остального. Если болельщикам это не нравится, уверен, все миллионы фанатов Netflix по всему миру могут написать петицию «Либерти [Медиа]» и ФИА: «Мы, болельщики по всему миру, не хотим присуждения титула, потому что слишком часто его получают не те пилоты». И мы можем вернуться к спорту, где роль будут играть победы в гонках», – сказал Уиндзор.

Питер также поделился мыслями о Норрисе и его подходе:

«[Титул] не делает его лучшим пилотом. Он просто выиграл по очкам, вот и все. Он не выиграл больше всех гонок, а это, пожалуй, куда более важный показатель. Спросите у любого фаната, кто должен становиться чемпионом – тот, кто выиграл больше гонок или завоевал больше подиумов? Что скажет большинство? И точка.

Но мы придумали систему, которая вознаграждает финиши в очках, поэтому должны с этим жить. Ландо гонялся в соответствии с этой системой, и кто может его винить?

Заслужил ли он титул? Да, конечно, потому что он выиграл чемпионат, выиграл много гонок. Как можно сказать, что он не заслужил?

Я бы сказал, что он не заслужил звание лучшего пилота, ведь это Макс Ферстаппен».

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

Норрис взял титул на этой машине. Доступно объясняем величие «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Cameron Cc:
