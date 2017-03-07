|Комментарии
|126
|Статусы
|127
|Дата регистрации
|11 мая 2011
|Аккаунт
|суперзвезда
|Настоящее имя
|Илья Николаевич Штеблов
|Пол
|мужчина
|Возраст
|26
|Местоположение
|Россия, Томская область, Томск
|ilya_shteblov@mail.ru
|Любит
|Основатель блогов
|Автор блогов
|Читает блоги
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|О себе
|Спортивный директор сети детских футбольных школ "Юниор". Обладатель степени Master of Sport Administration Российского Международного Олимпийского Университета. Я в социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/ilya.shteblov Вконтакте: https://vk.com/ilyashteblov
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Учитывая, что спортс крутая площадка для реализации UGC, а многие авторы, в том числе и топовые, ломают голову над способоами монетизации блогов, вариант с донейшн выглядит логичным и актуальным. Некоторые блогеры, как знаю, и так пробуют это делать, оставляя ссылки на яндекс диск в конце статей. Ну и мне лично, как активному блогеру спортса, было бы приятно даже изредка на мороженку что-то получать
1) Заявление про то, что автор лжет - весьма серьезное, за такое необходимо крайне четко и вразумительно отвечать, а еще, уметь отличать факты от мнений. 2) Все собак на Кудряшова никто не вешал, если бы ты внимательно прочитал статью, ты бы увидел фразу " вину за провалы спортивного отдела «Томи» нужно разделить и с тренерами, которые работали в клубе, а также вышестоящими руководителями клуба". Вина тренеров не меньшая, а иной раз даже большая. 3) Спортивный директор должен вести долгосрочное планирование при построении команды, и делать это так, чтобы команда не зависла от решений тренеров, которые, как известно, часто меняются. 4) По оправданиям Черевко, вторых приходов Демидко, Сабитова и о том, что "не так уж и плохо все было" - будь открытой информация о их зп, можно было бы вывести простую формулу и посчитать, сколько стоит минута игры Демидко, минута игры Черевко и т.д. Очень наглядно. Тогда "выходы на замену не считаются" смотрелось бы чуть иначе. Повторю для наглядности, выходы на замену Черевко - это один два дутика-манежа. Дело даже не в самом Черевко, он хороший игрок и на поле боролся, по самоотдаче никогда к нему вопросов не было, но он игрок уровня команд первой пятерки-шестерки ФНЛ, а Томь в годы его присутствия стремилась к лучшему. Я убежден, что играй он эти четыре года в команде послабее, но более регулярно, это было бы полезнее для всех сторон. 5) В статье не говорится, что Кудряшов никогда ничего хорошего не делал. Его былые заслуги не забываются, они упоминаются, но используется формулировка "перестал". Если почитать внимательно, это можно увидеть. 6) Уфа, Амкар решают спортивные задачи, и наигрывают молодых, и не влезают в долги, и продают то есть делают то, чего не делал спорт.отдел Томи именно в последние несколько лет. Если читать внимательно, то упоминание про именно ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ тоже можно найти. На фоне Амкара и Уфы работа Кудряшова выглядит слабо. Не будь этих примеров, еще можно было бы про что-то говорить, а так есть под боком такие примеры и есть полное право спрашивать, почему у них так, а у нас нет, при сопоставимых возможностях.
Детальный разбор того, почему "Томь" оказался в таком положении https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportbizinfo/1184169.html