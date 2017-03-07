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    Sports.ru
    Рейтинг на сайте 16335  Место 1239
    Трибуна Пользователь
    Shteblov, Shteblov
    Комментарии126
    Статусы127

    Shteblov

    Дата регистрации 11 мая 2011
    Аккаунт суперзвезда
    Настоящее имя Илья Николаевич Штеблов
    Пол мужчина
    Возраст 26
    Местоположение  Россия, Томская область, Томск
    Email ilya_shteblov@mail.ru
    Любит
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    Основатель блогов
    Волшебный ногомяч Металлург-Кузбасс Записки футбольнутого Показать еще 3
    Автор блогов
    Диванный скаут Спортивный Бизнес Родная Томь Показать еще 1
    Читает блоги
    Loko on the tracks Спорт: маркетинг-менеджмент Технологии побед Показать еще 138
    О себе Спортивный директор сети детских футбольных школ "Юниор". Обладатель степени Master of Sport Administration Российского Международного Олимпийского Университета. Я в социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/ilya.shteblov Вконтакте: https://vk.com/ilyashteblov
    Профиль Статусы Записи в блогах Комментарии Друзья Подписчики Fantasy

    Статусы

    Shteblov
    Shteblov поделился ссылкой - редактирование статуса
    Почему за диванной журналистикой - будущее

    Почему за диванной журналистикой - будущее

    www.sports.ru

    Во всем виноват Интернет.

    Все статусы

    Записи в блогах

    |Автор Shteblov

    Спортивный Бизнес / Американский клуб будет делиться с болельщиками деньгами

    Один процент от продаж игроков раздадут владельцам абонементов

    болельщики, МЛС, ФК Даллас, бизнес
    Рейтинг +25
    0 комментариев
    |Автор Shteblov

    Спортивный Бизнес / Смотри в оба: сколько зарабатывают на телеправах главные футбольные лиги Европы

    Forbes рассказывает, что надо сделать российским клубам, чтобы увеличить доходы от трансляций

    премьер-лига Англия, Премьер-лига Россия, Матч ТВ, телевидение, примера Испания, бизнес, бундеслига Германия, лига 1 Франция, серия А Италия
    Рейтинг +21
    2 комментария
    |Автор Shteblov

    Женский футбол / Как шведские футболистки борются за равенство

    Мотивирующая акция от сборной Швеции

    девушки и спорт, Лиза Дальквист, сборная Швеции жен, болельщики, Лотта Шелин, женский футбол, бизнес
    Рейтинг +8
    1 комментарий
    Все записи в блогах

    Комментарии

    6 марта 13:58|К записи в блоге Административный блог

    Учитывая, что спортс крутая площадка для реализации UGC, а многие авторы, в том числе и топовые, ломают голову над способоами монетизации блогов, вариант с донейшн выглядит логичным и актуальным. Некоторые блогеры, как знаю, и так пробуют это делать, оставляя ссылки на яндекс диск в конце статей. Ну и мне лично, как активному блогеру спортса, было бы приятно даже изредка на мороженку что-то получать

    21 февраля 20:57|К записи в блоге Спортивный Бизнес

    1) Заявление про то, что автор лжет - весьма серьезное, за такое необходимо крайне четко и вразумительно отвечать, а еще, уметь отличать факты от мнений. 2) Все собак на Кудряшова никто не вешал, если бы ты внимательно прочитал статью, ты бы увидел фразу " вину за провалы спортивного отдела «Томи» нужно разделить и с тренерами, которые работали в клубе, а также вышестоящими руководителями клуба". Вина тренеров не меньшая, а иной раз даже большая. 3) Спортивный директор должен вести долгосрочное планирование при построении команды, и делать это так, чтобы команда не зависла от решений тренеров, которые, как известно, часто меняются. 4) По оправданиям Черевко, вторых приходов Демидко, Сабитова и о том, что "не так уж и плохо все было" - будь открытой информация о их зп, можно было бы вывести простую формулу и посчитать, сколько стоит минута игры Демидко, минута игры Черевко и т.д. Очень наглядно. Тогда "выходы на замену не считаются" смотрелось бы чуть иначе. Повторю для наглядности, выходы на замену Черевко - это один два дутика-манежа. Дело даже не в самом Черевко, он хороший игрок и на поле боролся, по самоотдаче никогда к нему вопросов не было, но он игрок уровня команд первой пятерки-шестерки ФНЛ, а Томь в годы его присутствия стремилась к лучшему. Я убежден, что играй он эти четыре года в команде послабее, но более регулярно, это было бы полезнее для всех сторон. 5) В статье не говорится, что Кудряшов никогда ничего хорошего не делал. Его былые заслуги не забываются, они упоминаются, но используется формулировка "перестал". Если почитать внимательно, это можно увидеть. 6) Уфа, Амкар решают спортивные задачи, и наигрывают молодых, и не влезают в долги, и продают то есть делают то, чего не делал спорт.отдел Томи именно в последние несколько лет. Если читать внимательно, то упоминание про именно ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ тоже можно найти. На фоне Амкара и Уфы работа Кудряшова выглядит слабо. Не будь этих примеров, еще можно было бы про что-то говорить, а так есть под боком такие примеры и есть полное право спрашивать, почему у них так, а у нас нет, при сопоставимых возможностях.

    13 февраля 18:07|К записи в блоге 18 мне уже

    Детальный разбор того, почему "Томь" оказался в таком положении https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportbizinfo/1184169.html

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