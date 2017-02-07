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    Гуляй, Россия!

    Гуляй, Россия!

    Блог Ивана Жидова

    Лента блога О блоге и авторах
    |Автор radioodinn

    Прессинг. Что это такое и каким он бывает?

    Займемся чисто бытовыми вопросами футбола

    тактика
    Рейтинг +14
    0 комментариев
    |Автор radioodinn

    Заключение о полупространствах

    Подведение итогов разговора о полупространствах, как резюме всем предыдущим частям перевода.

    тактика
    Рейтинг +12
    0 комментариев
    |Автор radioodinn

    Полупространства. Как эффективно владеть мячом и переходить от обороны к атаке

    Этим продолжают пользоваться все: и Барселона, и Бавария, и Атлетико.

    тактика
    Рейтинг +16
    1 комментарий
    |Автор radioodinn

    Полупространства. Диагональные передачи из пограничных зон и открывания в них же

    Еще немного тактики в вашу ленту

    тактика
    Рейтинг +11
    2 комментария
    |Автор radioodinn

    Полупространства. Почему полезно разделять поле не только на фланги и центр

    Немного тактики вам в ленту

    тактика
    Рейтинг +37
    5 комментариев
    |Автор radioodinn

    «Вы не представляете насколько низок у нас уровень управленцев в футболе». В Саранске хотят построить свое Бильбао

    Бывший инвестор «Мордовии» Сергей Сиушов решил профинансировать строительство нового футбольного клуба, в котором будут играть исключительно воспитанники мордовского футбола.

    ПФЛ Россия, Мордовия, ФНЛ
    Рейтинг +9
    4 комментария
    |Автор radioodinn

    Кризис в «Мордовии»

    Как еще один провинциальный клуб чуть не пропал с карты футбольной России.

    Дмитрий Черышев, Мордовия, ФНЛ, РФПЛ, Марат Мустафин, Владимир Бибиков
    Рейтинг 0
    0 комментариев
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    Свежие записи в блоге

    5 апреля 15:34
    Прессинг. Что это такое и каким он бывает?

    3 апреля 20:38
    Заключение о полупространствах

    1 апреля 20:49
    Полупространства. Как эффективно владеть мячом и переходить от обороны к атаке

    30 марта 20:13
    Полупространства. Диагональные передачи из пограничных зон и открывания в них же

    30 марта 15:20
    Полупространства. Почему полезно разделять поле не только на фланги и центр

    8 февраля 20:42
    «Вы не представляете насколько низок у нас уровень управленцев в футболе». В Саранске хотят построить свое Бильбао

    7 февраля 17:28
    Кризис в «Мордовии»

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