Блог Ивана Жидова
Займемся чисто бытовыми вопросами футбола
Подведение итогов разговора о полупространствах, как резюме всем предыдущим частям перевода.
Этим продолжают пользоваться все: и Барселона, и Бавария, и Атлетико.
Еще немного тактики в вашу ленту
Немного тактики вам в ленту
Бывший инвестор «Мордовии» Сергей Сиушов решил профинансировать строительство нового футбольного клуба, в котором будут играть исключительно воспитанники мордовского футбола.
Как еще один провинциальный клуб чуть не пропал с карты футбольной России.
5 апреля 15:34
Прессинг. Что это такое и каким он бывает?
3 апреля 20:38
Заключение о полупространствах
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Полупространства. Как эффективно владеть мячом и переходить от обороны к атаке
30 марта 20:13
Полупространства. Диагональные передачи из пограничных зон и открывания в них же
30 марта 15:20
Полупространства. Почему полезно разделять поле не только на фланги и центр
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«Вы не представляете насколько низок у нас уровень управленцев в футболе». В Саранске хотят построить свое Бильбао
7 февраля 17:28
Кризис в «Мордовии»
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