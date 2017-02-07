Как еще один провинциальный клуб чуть не пропал с карты футбольной России.

Бывший инвестор «Мордовии» Сергей Сиушов решил профинансировать строительство нового футбольного клуба, в котором будут играть исключительно воспитанники мордовского футбола.

Немного тактики вам в ленту

Еще немного тактики в вашу ленту

Этим продолжают пользоваться все: и Барселона, и Бавария, и Атлетико.

Подведение итогов разговора о полупространствах, как резюме всем предыдущим частям перевода.

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