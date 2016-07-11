Илья Фирсов — о приоритетах общедоступного канала во время главного события года.

Важный текст, который затрагивает не только Первый канал, но и всю систему трансляций.

Данил Тармасинов сравнивает звезду шоу «Голос» и звезду нового спортивного телевидения.

С днем рождения, любимое телевидение.

Дело не в том, что Серхио Рамос забил вне легальной трансляции на Россию.

Данил Тармасинов (Eurosport.ru) посмотрел первый выпуск «Тотального разбора».

Блог «Телеканал «Спорт» тоже шокирован новостью о смерти главного хоккейного телеэксперта.

Илья Фирсов — о том, как заставить систему каналов работать на полную.

Данил Тармасинов рассказывает о главном событии недели, которое от вас скрывали.

Есть только один способ спасти спортивное ТВ. Тина, уйдите.

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