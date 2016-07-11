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    Телеканал «Спорт»
    Смотрите в глаза, а не на экран телевизора
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    |Автор Данил Тармасинов

    Почему Тина Канделаки должна уйти

    Есть только один способ спасти спортивное ТВ. Тина, уйдите.

    Матч ТВ, телевидение, Тина Канделаки
    Рейтинг +661
    124 комментария
    |Автор Данил Тармасинов

    Игра у сетки. Теннис вернется на русское ТВ вместе с Шараповой

    Данил Тармасинов рассказывает о главном событии недели, которое от вас скрывали.

    Porsche Tennis Grand Prix, Матч ТВ, телевидение, Мария Шарапова
    Рейтинг +49
    15 комментариев
    |Автор Илья Фирсов

    Не под запись. Почему холдинг «Матч» показывает меньше спорта, чем мог бы

    Илья Фирсов — о том, как заставить систему каналов работать на полную.

    Матч ТВ, телевидение, WTA
    Рейтинг +101
    11 комментариев
    |Автор Никита Здобин

    Мастерюга. Почему мы не забудем Сергея Гимаева

    Блог «Телеканал «Спорт» тоже шокирован новостью о смерти главного хоккейного телеэксперта.

    телеканал Россия 2, телеканал Спорт, Сергей Гимаев-старший, ЦСКА, Матч ТВ, телевидение
    Рейтинг +222
    8 комментариев
    |Автор Данил Тармасинов

    Карпин запустил свою программу на «Матч ТВ». Ну и?

    Данил Тармасинов (Eurosport.ru) посмотрел первый выпуск «Тотального разбора».

    Валерий Карпин, Матч ТВ, Роман Гутцайт
    Рейтинг +509
    301 комментарий
    |Автор Данил Тармасинов

    Эпидемия испанки. Почему непоказ класико – не главная проблема «Матч ТВ»

    Дело не в том, что Серхио Рамос забил вне легальной трансляции на Россию.

    Матч ТВ, телевидение
    Рейтинг +268
    68 комментариев
    |Автор Данил Тармасинов

    «Матч», часть. 8 вещей, которые мы узнали за год работы главного спортивного канала

    С днем рождения, любимое телевидение.

    Владимир Стогниенко, Валерий Карпин, Георгий Черданцев, бизнес, Матч ТВ
    Рейтинг +215
    139 комментариев
    |Автор Данил Тармасинов

    Почему Евгений Савин – Пелагея русского спортивного ТВ

    Данил Тармасинов сравнивает звезду шоу «Голос» и звезду нового спортивного телевидения.

    телевидение, Юрий Дудь, Василий Уткин, Евгений Савин, Матч ТВ
    Рейтинг +323
    137 комментариев
    |Автор Данил Тармасинов

    Глобальная проблема. Как нельзя показывать Олимпийские игры

    Важный текст, который затрагивает не только Первый канал, но и всю систему трансляций.

    Первый канал, телевидение
    Рейтинг +132
    48 комментариев
    |Автор Илья Фирсов

    Почему показ Олимпиады на «Матч ТВ» — это стыд

    Илья Фирсов — о приоритетах общедоступного канала во время главного события года.

    Рио-2016, Матч ТВ, телевидение
    Рейтинг +55
    25 комментариев
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