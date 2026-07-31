Этапы Гран-при России в сезоне-2026/27 пройдут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Москве – два юниорских этапа

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь на сезон-2026/27.
В серии Гран-при России будет пять этапов:
«Рапсодия льда», Нижний Новгород – 16-19 октября;
«Невский лед», Санкт-Петербург – 22-26 октября;
«Красноярье», Красноярск – 30 октября – 2 ноября;
«Золото Урала», Екатеринбург – 6-9 ноября;
«Сердце Сибири», Омск – 13-16 ноября.
В юниорской серии будет шесть этапов, два из которых пройдут в Москве.
«Лед мечты», Москва – 24-28 сентября;
Мемориал А.Г. Горшкова, Москва – 5-8 октября;
«Рапсодия льда», Нижний Новгород – 13-16 октября;
«Красноярье», Красноярск – 27-30 октября;
«Золото Урала», Екатеринбург – 3-6 ноября;
«Сердце Сибири», Омск – 10-13 ноября.
Финал Гран-при России и Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» пройдут с 23 по 28 февраля 2027 года в Саранске.
Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 27 по 30 ноября, чемпионат России – с 16 по 21 декабря в Челябинске. Первенство России среди юниоров – с 1 по 5 февраля в Казани.
Кубок Первого канала (в том числе и юниорский) пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 марта, турнир шоу-программ «Русский вызов» – с 27 по 28 марта, город пока не определен.
Полное расписание турниров – на сайте ФФККР.
Комментарии
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Ну наконец-то, а то последний раз наш ЕКБ только чемпионат России аж в конце 2015 принимал. Ещё Морис за Россию катался, Ковтун в родном ЕКБ обходил Коляду, Липницкая выдала шикарную короткую, а Алиса Ефимова с Коровиным в паре выступали за Россию. Этапы до нас вообще не доходили, а тем временем и лед у нас уважаем и фигуристы знаменитые случаются.
Или это надежда на ЧЕ и ЧМ?
Пусть хотя бы так получится. А то вдруг допуска не случится, и все наши рассуждения в никуда.