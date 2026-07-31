Этапы Гран-при России в сезоне-2026/27 пройдут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Москве – два юниорских этапа

Этап Гран-при России по фигурному катанию впервые пройдет в Екатеринбурге.

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь на сезон-2026/27.

В серии Гран-при России будет пять этапов:

«Рапсодия льда», Нижний Новгород – 16-19 октября;

«Невский лед», Санкт-Петербург – 22-26 октября;

«Красноярье», Красноярск – 30 октября – 2 ноября;

«Золото Урала», Екатеринбург – 6-9 ноября;

«Сердце Сибири», Омск – 13-16 ноября.

В юниорской серии будет шесть этапов, два из которых пройдут в Москве.

«Лед мечты», Москва – 24-28 сентября;

Мемориал А.Г. Горшкова, Москва – 5-8 октября;

«Рапсодия льда», Нижний Новгород – 13-16 октября;

«Красноярье», Красноярск – 27-30 октября;

«Золото Урала», Екатеринбург – 3-6 ноября;

«Сердце Сибири», Омск – 10-13 ноября.

Финал Гран-при России и Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» пройдут с 23 по 28 февраля 2027 года в Саранске.

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 27 по 30 ноября, чемпионат России – с 16 по 21 декабря в Челябинске. Первенство России среди юниоров – с 1 по 5 февраля в Казани.

Кубок Первого канала (в том числе и юниорский) пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 марта, турнир шоу-программ «Русский вызов» – с 27 по 28 марта, город пока не определен.

Полное расписание турниров – на сайте ФФККР.