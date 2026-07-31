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  4. Этапы Гран-при России в сезоне-2026/27 пройдут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Москве – два юниорских этапа

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Этапы Гран-при России в сезоне-2026/27 пройдут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Москве – два юниорских этапа
Этап Гран-при России по фигурному катанию впервые пройдет в Екатеринбурге.

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь на сезон-2026/27.

В серии Гран-при России будет пять этапов: 

  • «Рапсодия льда», Нижний Новгород – 16-19 октября;

  • «Невский лед», Санкт-Петербург – 22-26 октября;

  • «Красноярье», Красноярск – 30 октября – 2 ноября;

  • «Золото Урала», Екатеринбург – 6-9 ноября;

  • «Сердце Сибири», Омск – 13-16 ноября.

В юниорской серии будет шесть этапов, два из которых пройдут в Москве. 

  • «Лед мечты», Москва – 24-28 сентября;

  • Мемориал А.Г. Горшкова, Москва – 5-8 октября;

  • «Рапсодия льда», Нижний Новгород – 13-16 октября;

  • «Красноярье», Красноярск – 27-30 октября;

  • «Золото Урала», Екатеринбург – 3-6 ноября;

  • «Сердце Сибири», Омск – 10-13 ноября.

Финал Гран-при России и Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» пройдут с 23 по 28 февраля 2027 года в Саранске. 

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 27 по 30 ноября, чемпионат России – с 16 по 21 декабря в Челябинске. Первенство России среди юниоров – с 1 по 5 февраля в Казани. 

Кубок Первого канала (в том числе и юниорский) пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 марта, турнир шоу-программ «Русский вызов» – с 27 по 28 марта, город пока не определен.  

Полное расписание турниров – на сайте ФФККР. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoСерия Гран-при России
Открытый турнир по шоу-программам
logoчемпионат России
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
ФФККР
чемпионат России среди юниоров
расписание турниров

Комментарии

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"Спасибо" федре, что Москву лишили даже этапа Гран-при по мастерам🤦🏻‍♀️
Ответann-ermolova
"Спасибо" федре, что Москву лишили даже этапа Гран-при по мастерам🤦🏻‍♀️
Думаю, федра тут ни при чем. В Москве коврик расстилают через день, можно вместо Москвы приземлиться Нижнем и пролететь мимо соревнований.
ОтветПьяная Бестия
Думаю, федра тут ни при чем. В Москве коврик расстилают через день, можно вместо Москвы приземлиться Нижнем и пролететь мимо соревнований.
На самом деле это совсем не так, говорю как часто летающая. Тем более есть еще жд транспорт и большинство тренируется в Москве. Очень обидно за столицу.
Ура! Екатеринбург!!!
Ну наконец-то, а то последний раз наш ЕКБ только чемпионат России аж в конце 2015 принимал. Ещё Морис за Россию катался, Ковтун в родном ЕКБ обходил Коляду, Липницкая выдала шикарную короткую, а Алиса Ефимова с Коровиным в паре выступали за Россию. Этапы до нас вообще не доходили, а тем временем и лед у нас уважаем и фигуристы знаменитые случаются.
ОтветOstinato
Ура! Екатеринбург!!! Ну наконец-то, а то последний раз наш ЕКБ только чемпионат России аж в конце 2015 принимал. Ещё Морис за Россию катался, Ковтун в родном ЕКБ обходил Коляду, Липницкая выдала шикарную короткую, а Алиса Ефимова с Коровиным в паре выступали за Россию. Этапы до нас вообще не доходили, а тем временем и лед у нас уважаем и фигуристы знаменитые случаются.
Первое золото Медведевой там же .
ОтветOstinato
Ура! Екатеринбург!!! Ну наконец-то, а то последний раз наш ЕКБ только чемпионат России аж в конце 2015 принимал. Ещё Морис за Россию катался, Ковтун в родном ЕКБ обходил Коляду, Липницкая выдала шикарную короткую, а Алиса Ефимова с Коровиным в паре выступали за Россию. Этапы до нас вообще не доходили, а тем временем и лед у нас уважаем и фигуристы знаменитые случаются.
ГПР пройдёт на новой арене Дацюк Арене, а не в Уральце.
Отдельное спасибо за Нижний Новгород, очень ждали и как раз новая Волга Арена готова. Надеюсь в дальнейшем Нижний примет больше соревнований.
ОтветKara
Отдельное спасибо за Нижний Новгород, очень ждали и как раз новая Волга Арена готова. Надеюсь в дальнейшем Нижний примет больше соревнований.
Ура, надеюсь на адекватные цены
ОтветKara
Отдельное спасибо за Нижний Новгород, очень ждали и как раз новая Волга Арена готова. Надеюсь в дальнейшем Нижний примет больше соревнований.
Название арены не прописано. Значит нет уверенности, что успеют подготовить.
Прыжки с января перенесли на конец ноября. Зато между ЧР и ФГП два абсолютно пустых месяца. Такой разрыв между соревнованиями?

Или это надежда на ЧЕ и ЧМ?
ОтветANNN
Прыжки с января перенесли на конец ноября. Зато между ЧР и ФГП два абсолютно пустых месяца. Такой разрыв между соревнованиями? Или это надежда на ЧЕ и ЧМ?
"надежда умирает последней"..Хотелось,чтобы взрослых допустили и не по одному,иначе все будет,как в прошлом сезоне...Там интереснее- в марте..
ОтветLuna02
"надежда умирает последней"..Хотелось,чтобы взрослых допустили и не по одному,иначе все будет,как в прошлом сезоне...Там интереснее- в марте..
Очень хотелось бы... Но боюсь, что если допустят, то по одной квоте оставят... Но даже если и так, то пусть судьба этих квот решается на ЧР, а не как в прошлый раз. И чтобы без проверок на нейтральность. А кто выиграет ЧР, тот и поедет.

Пусть хотя бы так получится. А то вдруг допуска не случится, и все наши рассуждения в никуда.
Надеюсь арены везде будут заполнены, иначе мне совершенно непонятно, почему в Москве нет даже этапа при таком количестве болельщиков и арен
Ответqdmn9rmcrv
Надеюсь арены везде будут заполнены, иначе мне совершенно непонятно, почему в Москве нет даже этапа при таком количестве болельщиков и арен
В Москву не каждый день удаётся приземлиться. Возможно поэтому.
ОтветПьяная Бестия
В Москву не каждый день удаётся приземлиться. Возможно поэтому.
В Москву на поезде доехать можно. И большей части фигуристов все равно в регионы из Москвы лететь
Ну наконец-то Нижний Новгород! Долго ждала.
ОтветЕлена Тюрина_1117222166
Ну наконец-то Нижний Новгород! Долго ждала.
Да,да!Наконец-то Нижний включился с новой ареной!
ОтветЕлена Елсукова
Да,да!Наконец-то Нижний включился с новой ареной!
Которую все никак не могут открыть.
У Сиха потомственная ленинградская травма утерянной столицы.
ОтветАкакий Акакиевич
У Сиха потомственная ленинградская травма утерянной столицы.
Он открыто заявлял перед вступлением в должность , что сделает Питер столицей фигурного катания , потому что там ( якобы ) самые лучшие условия . Вопрос финансирования , однако.
Зато контрольные прокаты в Москве, поинтереснее некоторых этапов будут)
Ответkverigina
Зато контрольные прокаты в Москве, поинтереснее некоторых этапов будут)
Федра явно Москву не жалует.
ОтветСветлана Воронова
Федра явно Москву не жалует.
Справедливости ради, на эгп в Москве аншлага не было.
Неужели я дождалась соревнований в НН 🥹
ОтветSolovey1
Неужели я дождалась соревнований в НН 🥹
Я так про Самару когда-то писала. Пару раз провели на новой арене и всё (
ОтветSolovey1
Неужели я дождалась соревнований в НН 🥹
Сначала нужно дождаться открытия нового хоккейного стадиона. В Нагорном вряд ли дадут просто так провести.
Сбылась мЯчта - в НН этапы ГП!
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