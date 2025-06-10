0

Календарь младших серий на сезон-2026: «Ф-2» и «Ф-3» приедут в Мадрид

Юниорские «формулы» представили расписание гонок на следующий год.

«Формула-2» проведет 14 этапов в сезоне-2026, «Формула-3» – десять.

Обе серии начнут выступления в Мельбурне и приедут на новую трассу «Формулы-1» в Мадриде. В Испании завершится сезон «Ф-3», в то время как «Ф-2» финиширует в Абу-Даби, одновременно с «Ф-1».

Каждый уик-энд будет включать в себя спринт и основной заезд. Таким образом, вторая «формула» проведет 28 гонок, третья – 20.

Календарь этапов «Формулы-2» на сезон-2026

1. Австралия – 6-8 марта

2. Бахрейн – 10-12 апреля

3. Саудовская Аравия – 17-19 апреля

4. Монако – 4-7 июня

5. Испания (Барселона) – 12-14 июня

6. Австрия – 26-28 июня

7. Великобритания – 3-5 июля

8. Бельгия – 17-19 июля

9. Венгрия – 24-26 июля

10. Италия – 4-6 сентября

11. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября

12. Азербайджан – 25-27 сентября

13. Катар – 27-29 ноября

14. Абу-Даби – 4-6 декабря

Календарь этапов «Формулы-3» на сезон-2026

1. Австралия – 6-8 марта

2. Бахрейн – 10-12 апреля

3. Монако – 4-7 июня

4. Испания (Барселона) – 12-14 июня

5. Австрия – 26-28 июня

6. Великобритания – 3-5 июля

7. Бельгия – 17-19 июля

8. Венгрия – 24-26 июля

9. Италия – 4-6 сентября

10. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября

«Ф-1» представила календарь на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменил Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-2»
logoФормула-2
logoФормула-3
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Астон Мартин» официально подтвердили участие Стролла в Гран-при Канады
44 минуты назад
Дэвид Култхард о Хэмилтоне в «Феррари»: «Для меня это было похоже на возвращение Шумахера с «Мерседесом»
1сегодня, 13:50
На Гран-при Канады дождь возможен только в воскресенье
сегодня, 13:19
Флавио Бриаторе: «Уверен, Колапинто очень хороший гонщик. Ему просто нужно больше времени на трассе»
3сегодня, 12:53
Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри подходят к соперничеству внутри команды со всей ответственностью»
сегодня, 11:43
Дерек Уорик: «Судя по всему, решение «Ред Булл» отпустить Переса было ошибкой»
6сегодня, 11:18
Эмерсон Фиттипальди: «Впечатляет, как Ферстаппену всегда удается использовать все возможности болида «Ред Булл»
2сегодня, 10:13
«Формула-1» не будет проводить шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году (Autosport)
сегодня, 09:47
Майк Крак: «План «А» – вернуть Стролла за руль «Астон Мартин» на этапе в Монреале»
1сегодня, 08:32
«Адидас» станет спонсором команды «Ауди»
9сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото