Календарь младших серий на сезон-2026: «Ф-2» и «Ф-3» приедут в Мадрид

Юниорские «формулы» представили расписание гонок на следующий год.

«Формула-2» проведет 14 этапов в сезоне-2026, «Формула-3» – десять.

Обе серии начнут выступления в Мельбурне и приедут на новую трассу «Формулы-1» в Мадриде. В Испании завершится сезон «Ф-3», в то время как «Ф-2» финиширует в Абу-Даби, одновременно с «Ф-1».

Каждый уик-энд будет включать в себя спринт и основной заезд. Таким образом, вторая «формула» проведет 28 гонок, третья – 20.

Календарь этапов «Формулы-2» на сезон-2026

1. Австралия – 6-8 марта

2. Бахрейн – 10-12 апреля

3. Саудовская Аравия – 17-19 апреля

4. Монако – 4-7 июня

5. Испания (Барселона) – 12-14 июня

6. Австрия – 26-28 июня

7. Великобритания – 3-5 июля

8. Бельгия – 17-19 июля

9. Венгрия – 24-26 июля

10. Италия – 4-6 сентября

11. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября

12. Азербайджан – 25-27 сентября

13. Катар – 27-29 ноября

14. Абу-Даби – 4-6 декабря

Календарь этапов «Формулы-3» на сезон-2026

1. Австралия – 6-8 марта

2. Бахрейн – 10-12 апреля

3. Монако – 4-7 июня

4. Испания (Барселона) – 12-14 июня

5. Австрия – 26-28 июня

6. Великобритания – 3-5 июля

7. Бельгия – 17-19 июля

8. Венгрия – 24-26 июля

9. Италия – 4-6 сентября

10. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября

«Ф-1» представила календарь на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменил Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь