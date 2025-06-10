Календарь младших серий на сезон-2026: «Ф-2» и «Ф-3» приедут в Мадрид
«Формула-2» проведет 14 этапов в сезоне-2026, «Формула-3» – десять.
Обе серии начнут выступления в Мельбурне и приедут на новую трассу «Формулы-1» в Мадриде. В Испании завершится сезон «Ф-3», в то время как «Ф-2» финиширует в Абу-Даби, одновременно с «Ф-1».
Каждый уик-энд будет включать в себя спринт и основной заезд. Таким образом, вторая «формула» проведет 28 гонок, третья – 20.
Календарь этапов «Формулы-2» на сезон-2026
1. Австралия – 6-8 марта
2. Бахрейн – 10-12 апреля
3. Саудовская Аравия – 17-19 апреля
4. Монако – 4-7 июня
5. Испания (Барселона) – 12-14 июня
6. Австрия – 26-28 июня
7. Великобритания – 3-5 июля
8. Бельгия – 17-19 июля
9. Венгрия – 24-26 июля
10. Италия – 4-6 сентября
11. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября
12. Азербайджан – 25-27 сентября
13. Катар – 27-29 ноября
14. Абу-Даби – 4-6 декабря
Календарь этапов «Формулы-3» на сезон-2026
1. Австралия – 6-8 марта
2. Бахрейн – 10-12 апреля
3. Монако – 4-7 июня
4. Испания (Барселона) – 12-14 июня
5. Австрия – 26-28 июня
6. Великобритания – 3-5 июля
7. Бельгия – 17-19 июля
8. Венгрия – 24-26 июля
9. Италия – 4-6 сентября
10. Испания (Мадрид) – 11-13 сентября
«Ф-1» представила календарь на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменил Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь