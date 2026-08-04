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Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах
Опубликован календарь Кубка России и Кубка Содружества по биатлону-2026/27.

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал предварительный календарь соревнований в сезоне-2026/27.

Календарь российских соревнований по биатлону-2026/27

Альфа-Банк Кубок России

  • 1-й этап, Ханты-Мансийск / 30 ноября – 7 декабря

  • 2-й этап, Уват / 7–14 декабря

  • 3-й этап, Уфа / 14–21 декабря

  • 4-й этап, Чайковский / 11–18 января

  • 5-й этап, место проведения не определено / 8–15 февраля

  • 6-й этап, Златоуст / 1–8 марта

Альфа-Банк Кубок Содружества

  • 1-й этап, Ханты-Мансийск / 26–30 ноября

  • 2-й этап, Рязань / 6–11 января

  • 3-й этап, Раубичи (Беларусь) / 15–22 февраля

  • 4-й этап, Мурманск / 29 марта – 4 апреля

Альфа-Банк Чемпионат России

  • Чебоксары / 14–21 сентября (летний биатлон)

  • Ижевск / 18–25 января

  • Ханты-Мансийск / 13–22 марта

Первенство России среди юниоров

  • Саранск / 22–31 января

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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По сути - 13 этапов. На КМ-ЧМ(ОИ) обычно 11. Гоняют наших биатлонистиков и в хвост и в гриву.))
С другой стороны - никто не заставляет. И вычеты вроде как есть. Хотяяя. Какие вычеты при таком количестве РАЗНЫХ кубков. Давно б все объединили в один ТУР.
ОтветGondeira
По сути - 13 этапов. На КМ-ЧМ(ОИ) обычно 11. Гоняют наших биатлонистиков и в хвост и в гриву.)) С другой стороны - никто не заставляет. И вычеты вроде как есть. Хотяяя. Какие вычеты при таком количестве РАЗНЫХ кубков. Давно б все объединили в один ТУР.
Да, чтобы путаницы не было и ценность кубка была выше. Лучше единый турнир + главный старт.
Ответvolga_olga
Да, чтобы путаницы не было и ценность кубка была выше. Лучше единый турнир + главный старт.
Один ГС с максимальным количеством очков за гонку - 120*. Только "олимпийские" виды. 4 лички и 2 стаффы.
И четыре основных старта(можно в рамках КС). 90** очков давать.
Ну и 8 неосновных старта с 60*** очками.
*120 очков за победу;
96 - второе место; 78 - третье;
60 - дерево; 50 - 5-е; 40 - 6-е;
34 - 7-е; 28 - 8-е; 22 - 9-е; 16 - 10-е;
13 - 11-е; 10 - 12-е; 7 - 13-е; 4 - 14-е; 2 очка за 15 место
**90 очков за победу;
72 - второе место; 60 - третье;
52 - дерево; 44 - 5-е; 36 - 6-е;
30 - 7-е; 24 - 8-е; 18 - 9-е; 12 - 10-е;
10 - 11-е; 8 - 12-е; 6 - 13-е; 4 - 14-е; 2 очка за 15 место
***60 очков за победу;
48 - второе место; 39 - третье;
30 - дерево; 25 - 5-е; 20 - 6-е;
17 - 7-е; 14 - 8-е; 11 - 9-е; 8 - 10-е;
6 - 11-е; 5 - 12-е; 4 - 13-е; 3 - 14-е; 2 очка за 15 место
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ. А то у нас можно нарубить кучу мест в "цветах" и забрать БХГ у соперника, который победит в половине стартов сезона.
Нет Тюмени и нет Сочи. А это лучшие трассы. Ну Златоуст еще тоже классный.

О каком возвращении можно мечтать, если олимпийскую трассу, наше среднегорье не используют?
Ответvolga_olga
Нет Тюмени и нет Сочи. А это лучшие трассы. Ну Златоуст еще тоже классный. О каком возвращении можно мечтать, если олимпийскую трассу, наше среднегорье не используют?
Сочи будет в феврале, посмотрите на оф.сайте СБР
Ответvolga_olga
Нет Тюмени и нет Сочи. А это лучшие трассы. Ну Златоуст еще тоже классный. О каком возвращении можно мечтать, если олимпийскую трассу, наше среднегорье не используют?
Давно уже надо наплевать на вымаливание "возвращения" и развивать НАШ биатлон. Пусть его специфика будет - "равнинный".
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