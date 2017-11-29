О болельщиках и не только

14 февраля, 12:36 Автор Евгений Леонтьев Когда болельщики Бостона уходят домой уже во второй четверти полуфинала НБА Возвращаемся в прошлогодний финал Восточной конференции Бостон - Кливленд, который стал моим первый в жизни матче НБА. Как успеть купить билет онлайн на домашний полуфинал НБА против чемпиона, а затем обнаружить полторы тысячи свободных мест в зале? Камера хранения в баре за 10$, зарядка для пенсионеров, борьба против сообщений за рулём и многое другое в «Как Бостон Селтикс работает с болельщиками»?