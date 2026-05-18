  • Календарь Кубка мира-2026/27 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Ульрисехамне в марте
Календарь Кубка мира-2026/27 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Ульрисехамне в марте

FIS опубликовала календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2026/27.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2026/27.

Календарь Кубка мира-2026/27 по лыжным гонкам

27-29 ноября / Рука, Финляндия

27 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

28 ноября – спринты, классический стиль

29 ноября – 20 км, масс-старты, свободный стиль

4-6 декабря / Тронхейм, Норвегия

4 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

5 декабря – спринты, свободный стиль

6 декабря – 20 км, скиатлоны

11-13 декабря / Давос, Швейцария

11 декабря – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль

12 декабря – спринты, свободный стиль

13 декабря – командные спринты, свободный стиль

1-3 января / Ле-Рус, Франция («Тур де Ски»)

1 января – спринты, классический стиль

2 января – 20 км, масс-старты, классический стиль

3 января – 15 км, гонки преследования, свободный стиль

5-6 января / Оберстдорф, Германия («Тур де Ски»)

5 января – 15 км, масс-старты, классический стиль

6 января – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль

8-10 января / Валь-ди-Фьемме, Италия  («Тур де Ски»)

8 января – 15 км, скиатлоны

9 января – спринты, свободный стиль

10 января – 10 км, масс-старты в гору, свободный стиль

22-24 января / Энгадин, Швейцария

22 января – 4x5 км, смешанная эстафета

23 января – спринты, свободный стиль

24 января – 20 км, масс-старты, свободный стиль

29-31 января / Тоблах, Италия

29 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

30 января – спринты, свободный стиль

31 января – 20 км, масс-старты, классический стиль

12-14 февраля / Лахти, Финляндия

12 февраля – спринты, классический стиль

13 февраля – 20 км, скиатлоны

14 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль

22 февраля – 7 марта / Фалун, Швеция (чемпионат мира)

Расписание гонок не опубликовано.

13-14 марта / Осло, Норвегия

13 марта – 50 км, мужской масс-старт, классический стиль

14 марта – 50 км, женский масс-старт, классический стиль

16 марта / Драммен, Норвегия

16 марта – спринты, классический стиль

20-25 марта / Ульрисехамн, Швеция

19 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

20 марта – спринты, свободный стиль

21 марта – 20 км, масс-старты, классический стиль

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
Кубок мира
лыжные гонки
расписание турниров
logoFIS

Хорошее расписание, только два минуса есть: это убожество под названием хит масс-старт теперь и за пределы ТДС распространили. В Давос, судя по всему, чистым дистанционщикам нет смысла ехать. Но судя по пресс-релизу, обещали его доработать к началу сезона. А то это сейчас как бета-тест выглядит.
Ну и преследование на ТДС по итогам масс-старта и спринта на первом этапе. Снова спринт обнуляют подобным неумным решением.
Расписание гонок Нисканена на 2026/27:
1. Рука 27 Ноября
2. Тронхейм через неделю 4 Декабря
3. Лахти 14 Февраля
4. ЧМ Фалун 25-26 Февраля
Все остальное может не бежать - без шансов.
Декабрь, какой-то непривычно видеть за месяц пару дистанционных гонок: 10ку и скиатлон 20ку. Все остальное - спринтерские развлекаловки.Хотя, январский ТДС с лихвой восполнит недостающее. Очень интересный тур ожидается.
и снова на ТдС одна гонка 20км и длине
Видимо все; бесповоротно перешли на спринтерские дистанции в основном. Причины более-менее понятны. И зрительская аудитория, да и в спринте , с хорошими данными могут добиться успехов спортсмены далеко не лыжных держав. А это опять читаем пункт первый. А я любитель марафонских гонок, поэтому смотрю и ski classics для разнообразия.)
О, аж 2 Швеции. Скок лет эту площадку не использовали на км?)
Последний раз Ульрисехамн принимал этап КМ в феврале 2021
Давно это было...
