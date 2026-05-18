Календарь Кубка мира-2026/27 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Ульрисехамне в марте
Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2026/27.
Календарь Кубка мира-2026/27 по лыжным гонкам
27-29 ноября / Рука, Финляндия
27 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
28 ноября – спринты, классический стиль
29 ноября – 20 км, масс-старты, свободный стиль
4-6 декабря / Тронхейм, Норвегия
4 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
5 декабря – спринты, свободный стиль
6 декабря – 20 км, скиатлоны
11-13 декабря / Давос, Швейцария
11 декабря – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль
12 декабря – спринты, свободный стиль
13 декабря – командные спринты, свободный стиль
1-3 января / Ле-Рус, Франция («Тур де Ски»)
1 января – спринты, классический стиль
2 января – 20 км, масс-старты, классический стиль
3 января – 15 км, гонки преследования, свободный стиль
5-6 января / Оберстдорф, Германия («Тур де Ски»)
5 января – 15 км, масс-старты, классический стиль
6 января – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль
8-10 января / Валь-ди-Фьемме, Италия («Тур де Ски»)
8 января – 15 км, скиатлоны
9 января – спринты, свободный стиль
10 января – 10 км, масс-старты в гору, свободный стиль
22-24 января / Энгадин, Швейцария
22 января – 4x5 км, смешанная эстафета
23 января – спринты, свободный стиль
24 января – 20 км, масс-старты, свободный стиль
29-31 января / Тоблах, Италия
29 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
30 января – спринты, свободный стиль
31 января – 20 км, масс-старты, классический стиль
12-14 февраля / Лахти, Финляндия
12 февраля – спринты, классический стиль
13 февраля – 20 км, скиатлоны
14 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль
22 февраля – 7 марта / Фалун, Швеция (чемпионат мира)
Расписание гонок не опубликовано.
13-14 марта / Осло, Норвегия
13 марта – 50 км, мужской масс-старт, классический стиль
14 марта – 50 км, женский масс-старт, классический стиль
16 марта / Драммен, Норвегия
16 марта – спринты, классический стиль
20-25 марта / Ульрисехамн, Швеция
19 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
20 марта – спринты, свободный стиль
21 марта – 20 км, масс-старты, классический стиль
Ну и преследование на ТДС по итогам масс-старта и спринта на первом этапе. Снова спринт обнуляют подобным неумным решением.
1. Рука 27 Ноября
2. Тронхейм через неделю 4 Декабря
3. Лахти 14 Февраля
4. ЧМ Фалун 25-26 Февраля
Все остальное может не бежать - без шансов.