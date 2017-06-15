Расскажем о том, как собрать 2000 человек в 100-тысячном Ачинске, об очередной смерти на футбольной карте России и бабушках, которым ничего не стоит привезти внуку-футболисту колбасу . Включайте пост-рок - будет грустно!

Знаете, а на «Санкт-Петербург Арене» не всё так и плохо.

Привет из прошлого всем борцам за посещаемость.

Крутые фото могут быть и в областных чемпионатах.

Одна из причин, почему люди не ходят в регионах.

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