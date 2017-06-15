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    Sports.ru

    Никому не нужный футбол
    Эстетика российских футбольных подвалов
    |Автор Leo Poznjak

    Пустота на стадионах. Во всех смыслах

    Одна из причин, почему люди не ходят в регионах.

    ПФЛ Россия, ФНЛ, любительский футбол
    Рейтинг +4
    0 комментариев
    |Автор Leo Poznjak

    Даже не пытайся выбраться сухим из воды

    Крутые фото могут быть и в областных чемпионатах.

    ФНЛ, ПФЛ Россия, любительский футбол
    Рейтинг +33
    2 комментария
    |Автор Leo Poznjak

    За что можно любить футбол низших лиг? За нескучные комментарии

    Цитата недели на НННФ.

    ФНЛ, ПФЛ Россия, любительский футбол
    Рейтинг +31
    1 комментарий
    |Автор Leo Poznjak

    Ностальгия дня. Ни одного свободного места на матче двух умерших команд

    Привет из прошлого всем борцам за посещаемость.

    Кубок России, РФПЛ, ФК Москва, Салют, болельщики
    Рейтинг +16
    1 комментарий
    |Автор Leo Poznjak

    Новейшая разработка российской электроники в футболе

    Знаете, а на «Санкт-Петербург Арене» не всё так и плохо.

    стадионы, любительский футбол, фото, ПФЛ Россия
    Рейтинг +25
    1 комментарий
    |Автор Leo Poznjak

    Неопровержимое доказательство работы «Спартака» с судьями

    Луческу был прав.

    Спартак, судьи, Мирча Луческу, РФПЛ
    Рейтинг +188
    50 комментариев
    |Автор Leo Poznjak

    НННФ #1: Как собрать на матч 5 дивизиона 2000 человек

    Расскажем о том, как собрать 2000 человек в 100-тысячном Ачинске, об очередной смерти на футбольной карте России и бабушках, которым ничего не стоит привезти внуку-футболисту колбасу . Включайте пост-рок - будет грустно!

    ПФЛ Россия, видео, третий дивизион, любительский футбол
    Рейтинг +53
    4 комментария
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    Пустота на стадионах. Во всех смыслах

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    Даже не пытайся выбраться сухим из воды

    3 июля 08:44
    За что можно любить футбол низших лиг? За нескучные комментарии

    17 июня 14:40
    Ностальгия дня. Ни одного свободного места на матче двух умерших команд

    16 июня 12:34
    Новейшая разработка российской электроники в футболе

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    Неопровержимое доказательство работы «Спартака» с судьями

    15 июня 11:12
    НННФ #1: Как собрать на матч 5 дивизиона 2000 человек

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