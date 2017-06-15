Одна из причин, почему люди не ходят в регионах.
Крутые фото могут быть и в областных чемпионатах.
Цитата недели на НННФ.
Привет из прошлого всем борцам за посещаемость.
Знаете, а на «Санкт-Петербург Арене» не всё так и плохо.
Луческу был прав.
Расскажем о том, как собрать 2000 человек в 100-тысячном Ачинске, об очередной смерти на футбольной карте России и бабушках, которым ничего не стоит привезти внуку-футболисту колбасу . Включайте пост-рок - будет грустно!
5 июля 13:35
Пустота на стадионах. Во всех смыслах
5 июля 10:14
Даже не пытайся выбраться сухим из воды
3 июля 08:44
За что можно любить футбол низших лиг? За нескучные комментарии
17 июня 14:40
Ностальгия дня. Ни одного свободного места на матче двух умерших команд
16 июня 12:34
Новейшая разработка российской электроники в футболе
15 июня 12:06
Неопровержимое доказательство работы «Спартака» с судьями
15 июня 11:12
НННФ #1: Как собрать на матч 5 дивизиона 2000 человек
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