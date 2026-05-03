Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Чемпионат России по регби-2026
Турнирная таблица
После 1-го тура из 14
|Команда
|Матчи
|Победы
|Поражения
|Ничьи
|Очки
|1. Динамо
|1
|1
|0
|0
|5
|2. Енисей-СТМ
|1
|1
|0
|0
|5
|3. Красный Яр
|1
|1
|0
|0
|4
|4. Слава
|1
|0
|1
|0
|1
|5. Стрела-Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|0
|6. ВВА-Подмосковье
|1
|0
|1
|0
|0
|7. Локомотив
|1
|0
|1
|0
|0
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
О! Табличка теперь будет публиковаться на Спортсе,--отлично! Спасибо))
Ну так и публиковали таблицу в прошлом сезоне
Правда? Я, по-моему, на Спортсе не видела таблицы...
Вех с возвращением Чемпионата! Да будет победа сильнейшего!
Как же ужасно и неудобно выглядит эта таблица.
В приложении андроид не видно правую часть, самый главный столбик с очками. Не прокручивается страница, только в альбомную ориентацию экрана переключать.
