Окончание шестой главы.
Начало шестой главы.
Окончание пятой главы.
Последние годы Кройффа-игрока.
Американский этап.
Начало четвёртой главы.
Окончание третьей главы.
Начало третьей главы.
Окончание второй главы.
Вторая глава.
15 июня 23:41
«Меня бесит, когда игроки на поле не двигаются». Кройфф в «Барселоне»
14 июня 23:41
«Меня не интересуют клубы, играющие на стадионах с беговыми дорожками». Автобиография Кройффа
6 июня 13:47
«Я нанял в «Аякс» оперного певца, чтобы он научил игроков правильно дышать». Как Кройфф начал тренировать
5 июня 13:32
«Мне было что доказывать в Голландии. Все обсуждали старого хрыча, вернувшегося домой»
2 июня 21:29
«Победа США на чемпионате мира – вопрос времени». Американский этап Йохана Кройффа
25 мая 23:32
«В 31 год я закончил карьеру, вложился в свиноферму и потерял все деньги»
23 мая 09:46
«Открываю дверь – и к моей голове приставляют ствол». Как пытались похитить Кройффа
20 мая 13:18
«Ты знаешь, что являешься лучшим. Но чемпионат мира выигрывают другие»
19 мая 20:37
«Михелс заставил мою жену провести роды на неделю раньше, чтобы я смог сыграть в Класико»
5 мая 19:05
«Тренер «Нюрнберга» думал, что «Аякс» – название чистящего средства»
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