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    Sports.ru
    Автобиография Кройффа
    My turn
    21
    |Автор Сергей Челеевский

    «Меня бесит, когда игроки на поле не двигаются». Кройфф в «Барселоне»

    Окончание шестой главы.

    Христо Стоичков, Роналд Куман, Барселона, Йохан Кройфф
    Рейтинг +46
    5 комментариев
    |Автор Сергей Челеевский

    «Меня не интересуют клубы, играющие на стадионах с беговыми дорожками». Автобиография Кройффа

    Начало шестой главы.

    Франк Райкард, Барселона, Аякс, Йохан Кройфф
    Рейтинг +63
    6 комментариев
    |Автор Сергей Челеевский

    «Я нанял в «Аякс» оперного певца, чтобы он научил игроков правильно дышать». Как Кройфф начал тренировать

    Окончание пятой главы.

    Аякс, Йохан Кройфф
    Рейтинг +66
    2 комментария
    |Автор Сергей Челеевский

    «Мне было что доказывать в Голландии. Все обсуждали старого хрыча, вернувшегося домой»

    Последние годы Кройффа-игрока.

    Аякс, Фейеноорд, Йохан Кройфф
    Рейтинг +52
    3 комментария
    |Автор Сергей Челеевский

    «Победа США на чемпионате мира – вопрос времени». Американский этап Йохана Кройффа

    Американский этап.
    Рейтинг +45
    2 комментария
    |Автор Сергей Челеевский

    «В 31 год я закончил карьеру, вложился в свиноферму и потерял все деньги»

    Начало четвёртой главы.

    Барселона, Йохан Кройфф
    Рейтинг +56
    5 комментариев
    |Автор Сергей Челеевский

    «Открываю дверь – и к моей голове приставляют ствол». Как пытались похитить Кройффа

    Окончание третьей главы.

    сборная Голландии, Эрнст Хаппель, Йохан Кройфф
    Рейтинг +46
    1 комментарий
    |Автор Сергей Челеевский

    «Ты знаешь, что являешься лучшим. Но чемпионат мира выигрывают другие»

    Начало третьей главы.

    сборная Голландии, Ринус Михелс, Йохан Кройфф
    Рейтинг +43
    6 комментариев
    |Автор Сергей Челеевский

    «Михелс заставил мою жену провести роды на неделю раньше, чтобы я смог сыграть в Класико»

    Окончание второй главы.

    Ринус Михелс, Барселона, Аякс, Йохан Кройфф
    Рейтинг +59
    9 комментариев
    |Автор Сергей Челеевский

    «Тренер «Нюрнберга» думал, что «Аякс» – название чистящего средства»

    Вторая глава.

    сборная Голландии, Ринус Михелс, Аякс, Йохан Кройфф
    Рейтинг +60
    13 комментариев
    21
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