19 июня 15:48 | Автор Автор Sport Business Consulting Переподготовка. Стадион «Санкт-Петербург» до Кубка конфедераций 17 июня игрой Россия – Новая Зеландия на новом стадионе на Крестовском острове начнется Кубок конфедераций. Потом здесь проведут еще две встречи группового этапа, а следом – финал турнира. Хотя еще весной были серьезные сомнения в готовности арены. Рейтинг +12