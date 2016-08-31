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    Sports.ru

    Sport Business
    Профессиональный деловой журнал о спорте и бизнесе в России
    21
    |Автор Sport Business Consulting

    Инфографика. Стадионы Кубка конфедераций

    Главная информация об аренах первого официального турнира сборных в России.

    стадионы, Кубок конфедераций, Открытие Арена, Казань-Арена
    Рейтинг +20
    1 комментарий
    |Автор Sport Business Consulting

    Национальная хоккейная лига переоделась

    С сезона-2017/18 официальным экипировщиком НХЛ стала компания adidas
    Рейтинг +18
    1 комментарий
    |Автор Sport Business Consulting

    Газон, который выдержит все

    Обновленное к крупным международным турнирам поле на домашнем стадионе «Спартака» уже доказало свое качество и надежность.

    Открытие Арена, Спартак
    Рейтинг +21
    4 комментария
    |Автор Sport Business Consulting

    Переподготовка. Стадион «Санкт-Петербург» до Кубка конфедераций

    17 июня игрой Россия – Новая Зеландия на новом стадионе на Крестовском острове начнется Кубок конфедераций. Потом здесь проведут еще две встречи группового этапа, а следом – финал турнира. Хотя еще весной были серьезные сомнения в готовности арены.

    Рейтинг +12
    0 комментариев
    |Автор Sport Business Consulting

    Чемпионат мира со скидкой

    От ₽960 до ₽141,6 тыс. за место – все о ценах Кубка конфедераций

    Рейтинг +5
    0 комментариев
    |Автор Sport Business Consulting

    Сколько стоит защита от допинга?

    Все затраты спортсмена, попавшегося на допинге, в одной картинке

    допинг, бизнес
    Рейтинг +14
    4 комментария
    |Автор Sport Business Consulting

    Цена фанатской любви

    Телеканал BBC посчитал, во сколько обходится британским болельщикам преданность своим клубам

    премьер-лига Англия, Арсенал, бизнес
    Рейтинг +34
    0 комментариев
    |Автор Sport Business Consulting

    «Арена ЦСКА» в цифрах

    Инфографика

    бизнес
    Рейтинг +4
    1 комментарий
    |Автор Sport Business Consulting

    Энергия каждого шага

    Лоуренс Кэмбел-Кук, создатель инновационного покрытия Pavegen, аккумулирующего энергию шагов, согласился ответить на несколько вопросов СБК
    Рейтинг +3
    0 комментариев
    |Автор Sport Business Consulting

    Топ-7 рекламных кампаний в спорте

    CLIO Awards наградил агентства, предложившие наиболее инновационные и креативные достижения в области рекламы
    Рейтинг +7
    0 комментариев
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    16 июня 10:18
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