Главная информация об аренах первого официального турнира сборных в России.
С сезона-2017/18 официальным экипировщиком НХЛ стала компания adidas
Обновленное к крупным международным турнирам поле на домашнем стадионе «Спартака» уже доказало свое качество и надежность.
17 июня игрой Россия – Новая Зеландия на новом стадионе на Крестовском острове начнется Кубок конфедераций. Потом здесь проведут еще две встречи группового этапа, а следом – финал турнира. Хотя еще весной были серьезные сомнения в готовности арены.
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