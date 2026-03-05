3

Расписание чемпионата России по регби-2026: в сезоне выступят 7 команд

Расписание чемпионата России по регби-2026.

Стало известно предварительное расписание чемпионата России по регби-2026.

В сезоне выступят семь команд: не будет новокузнецкого «Металлурга».

Стартует сезон 1 мая матчем «Динамо» и «Локомотива» на ВТБ-Арене в Москве.

Чемпионат России по регби-2026

Расписание матчей

1-й тур

1-4 мая

Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье

Слава – Красный Яр

Динамо – Локомотив

2 тур

8-11 мая

Стрела-Ак Барс – Красный Яр

ВВА-Подмосковье – Динамо

Локомотив – Слава

3 тур

15-18 мая

Слава – Динамо

ВВА-Подмосковье – Красный Яр

Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ

4 тур

29 мая – 1 июня

ВВА-Подмосковье – Локомотив

Стрела-Ак Барс – Динамо

Красный Яр – Енисей-СТМ

5 тур

5-8 июня

Динамо – Енисей-СТМ

Локомотив – Стрела-Ак Барс

Слава – ВВА-Подмосковье

6 тур

12-15 июня

Локомотив – Красный Яр

Слава – Енисей-СТМ

Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье

7 тур

26-29 июня

Слава – Стрела-Ак Барс

Локомотив – Енисей-СТМ

Красный Яр – Динамо

8 тур

3-6 июля

Енисей-СТМ – Динамо

Стрела-Ак Барс – Локомотив

ВВА-Подмосковье – Слава

9 тур

7-10 августа

Красный Яр – Стрела-Ак Барс

Динамо – ВВА-Подмосковье

Слава – Локомотив

10 тур

14-17 августа

Локомотив – ВВА-Подмосковье

Динамо – Стрела-Ак Барс

Енисей-СТМ – Красный Яр

11 тур

21-24 августа

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ

Красный Яр – Слава

Локомотив – Динамо

12 тур

28-31 августа

Динамо – Слава

Красный Яр – ВВА-Подмосковье

Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс

13 тур

4-7 сентября

Стрела-Ак Барс – Слава

Енисей-СТМ – Локомотив

Динамо – Красный Яр

14 тур

19-20 сентября

Красный Яр – Локомотив

Енисей-СТМ – Слава

ВВА-Подмосковье – Стрела-Ак Барс

Формат и даты плей-офф будут утверждены дополнительно.

