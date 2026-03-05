Расписание чемпионата России по регби-2026: в сезоне выступят 7 команд
Расписание чемпионата России по регби-2026.
Стало известно предварительное расписание чемпионата России по регби-2026.
В сезоне выступят семь команд: не будет новокузнецкого «Металлурга».
Стартует сезон 1 мая матчем «Динамо» и «Локомотива» на ВТБ-Арене в Москве.
Чемпионат России по регби-2026
Расписание матчей
1-й тур
1-4 мая
Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье
Слава – Красный Яр
Динамо – Локомотив
2 тур
8-11 мая
Стрела-Ак Барс – Красный Яр
ВВА-Подмосковье – Динамо
Локомотив – Слава
3 тур
15-18 мая
Слава – Динамо
ВВА-Подмосковье – Красный Яр
Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ
4 тур
29 мая – 1 июня
ВВА-Подмосковье – Локомотив
Стрела-Ак Барс – Динамо
Красный Яр – Енисей-СТМ
5 тур
5-8 июня
Динамо – Енисей-СТМ
Локомотив – Стрела-Ак Барс
Слава – ВВА-Подмосковье
6 тур
12-15 июня
Локомотив – Красный Яр
Слава – Енисей-СТМ
Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье
7 тур
26-29 июня
Слава – Стрела-Ак Барс
Локомотив – Енисей-СТМ
Красный Яр – Динамо
8 тур
3-6 июля
Енисей-СТМ – Динамо
Стрела-Ак Барс – Локомотив
ВВА-Подмосковье – Слава
9 тур
7-10 августа
Красный Яр – Стрела-Ак Барс
Динамо – ВВА-Подмосковье
Слава – Локомотив
10 тур
14-17 августа
Локомотив – ВВА-Подмосковье
Динамо – Стрела-Ак Барс
Енисей-СТМ – Красный Яр
11 тур
21-24 августа
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ
Красный Яр – Слава
Локомотив – Динамо
12 тур
28-31 августа
Динамо – Слава
Красный Яр – ВВА-Подмосковье
Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс
13 тур
4-7 сентября
Стрела-Ак Барс – Слава
Енисей-СТМ – Локомотив
Динамо – Красный Яр
14 тур
19-20 сентября
Красный Яр – Локомотив
Енисей-СТМ – Слава
ВВА-Подмосковье – Стрела-Ак Барс
Формат и даты плей-офф будут утверждены дополнительно.
Каждый тур одна из команд будет пропускать.
А что с Металлургом?
Скоро три команды останется
