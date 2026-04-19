  • Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции

ISU опубликовал календарь соревнований на сезон-2026/27.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27.

Календарь международных соревнований-2026/27

2026 год

Гран-при среди юниоров, 1-й этап

19-22 августа / Сиань, Китай

Гран-при среди юниоров, 2-й этап

26-29 августа / Рига, Латвия

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

2-5 сентября / Бангкок, Таиланд

Гран-при среди юниоров, 4-й этап

16-19 сентября / Анкара, Турция

Гран-при среди юниоров, 5-й этап

23-26 сентября / Батуми, Грузия

Гран-при среди юниоров, 6-й этап

30 сентября – 3 октября / Любляна, Словения

Гран-при среди юниоров, 7-й этап

7-10 октября / Гданьск, Польша

Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап)

23-25 октября / Анже, Франция

Skate Canada (Гран-при, 2-й этап)

30 октября – 1 ноября / Келоуна, Канада

Cup of China (Гран-при, 3-й этап)

6-8 ноября / Китай (город проведения пока не определен)

Skate America (Гран-при, 4-й этап)

13-15 ноября / Эверетт, США

Finlandia Trophy (Гран-при, 5-й этап)

20-22 ноября / Хельсинки, Финляндия

NHK Trophy (Гран-при, 6-й этап)

27-29 ноября / Токио, Япония

Финал Гран-при

10-13 декабря / Чунцин, Китай

2027 год

Чемпионат Европы

25-31 января / Лозанна, Швейцария

Чемпионат мира среди юниоров

22-28 февраля / София, Болгария

Чемпионат мира

15-21 марта / Тампере, Финляндия

ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет обновляться.

До сих пор не могу принять, что мы чужие на этом празднике жизни, тем более, что другие наши федерации уже допущены с гимном и флагом 😏
Ответ Westmoreland
До сих пор не могу принять, что мы чужие на этом празднике жизни, тем более, что другие наши федерации уже допущены с гимном и флагом 😏
Это невозможно принять.
Ответ olvl
Это невозможно принять.
Это точно. А нам еще теребят душу публикуя все эти международные календари и турниры на которых наши спортсмены чужие даже дети к сожалению... А каково самим спортсменам вообще не особо себе представляю...
Мы опять в пролёте...
А где и когда в 2027 году состоится любимый супертурнир ЧЧК?
Ответ Mariaku
А где и когда в 2027 году состоится любимый супертурнир ЧЧК?
в Корее с 9 по 14 февраля
Ответ Skating
в Корее с 9 по 14 февраля
Наката уже прыгает шайдоровский каскад. Мишаня опять в пролёте?
Неужели не допустят никого опять ? Многие юниоры перейдут во взрослые в этом сезоне, даже смотреть не на кого
Сомнительно, что наши Юниоры попадут. Ну может на какой-нибудь этап, если допустят.
Ответ Железная Леди
Сомнительно, что наши Юниоры попадут. Ну может на какой-нибудь этап, если допустят.
Сначала бэшки и челенджеры
Латвия и Польша под большим вопросом, если наших юниоров допустят. Особенно, если гос символику вернут.
Ответ Sentyabrina20
Латвия и Польша под большим вопросом, если наших юниоров допустят. Особенно, если гос символику вернут.
значит надо переносить соревнования из этих русофобских стран
Ответ Sentyabrina20
Латвия и Польша под большим вопросом, если наших юниоров допустят. Особенно, если гос символику вернут.
У вас есть государство?
У Азербайджана сколько этапов, кто помнит?
