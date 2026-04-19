Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27.
Календарь международных соревнований-2026/27
2026 год
Гран-при среди юниоров, 1-й этап
19-22 августа / Сиань, Китай
Гран-при среди юниоров, 2-й этап
26-29 августа / Рига, Латвия
Гран-при среди юниоров, 3-й этап
2-5 сентября / Бангкок, Таиланд
Гран-при среди юниоров, 4-й этап
16-19 сентября / Анкара, Турция
Гран-при среди юниоров, 5-й этап
23-26 сентября / Батуми, Грузия
Гран-при среди юниоров, 6-й этап
30 сентября – 3 октября / Любляна, Словения
Гран-при среди юниоров, 7-й этап
7-10 октября / Гданьск, Польша
Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап)
23-25 октября / Анже, Франция
Skate Canada (Гран-при, 2-й этап)
30 октября – 1 ноября / Келоуна, Канада
Cup of China (Гран-при, 3-й этап)
6-8 ноября / Китай (город проведения пока не определен)
Skate America (Гран-при, 4-й этап)
13-15 ноября / Эверетт, США
Finlandia Trophy (Гран-при, 5-й этап)
20-22 ноября / Хельсинки, Финляндия
NHK Trophy (Гран-при, 6-й этап)
27-29 ноября / Токио, Япония
Финал Гран-при
10-13 декабря / Чунцин, Китай
2027 год
Чемпионат Европы
25-31 января / Лозанна, Швейцария
Чемпионат мира среди юниоров
22-28 февраля / София, Болгария
Чемпионат мира
15-21 марта / Тампере, Финляндия
ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет обновляться.