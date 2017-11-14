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    Sports.ru

    Блог еженедельника «Футбол»
    Все лучшее, что было в журнале
      Автор Илья Егоров

      Сергей Ткачев: «Пока я лежал на поле без сознания, врачи пьяные спали в машине скорой»

      Карьера Сергея Ткачева похожа на бесконечную смену черных полос и белых. В одно мгновение он хорошо проявит себя, получит прозвище «русский Халк» за пушечный удар с левой ноги, но потом по каким-то непонятным причинам окажется ненужным игроком в большой команде и отправится в аренду. Еженедельник «Футбол» встретился с полузащитником и выяснил, как расцвести во втором по силе дивизионе Украины, как Ольга Смородская увольняла Леонида Кучука и что мешает Сергею Ткачеву закрепиться в ЦСКА.
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      Автор Антон Муша

      Уголовное дело. Что пришлось преодолеть Уго Льорису, чтобы стать лучшим вратарем Франции

      Капитан «трехцветных» и «Тоттенхэма» не может пожаловаться на трудное детство. Сын состоятельного банкира и его жены-адвоката был обречен на безбедное существование. Но карьера Льориса имеет мало общего с беззаботными буднями мажора. Чтобы стать рекордсменом среди французских голкиперов по количеству матчей за сборную, Уго вынужден был перебороть обстоятельства, перед которыми деньги бессильны.
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      Автор Еженедельник «Футбол»

      Кому ирисок? Кто станет новым тренером «Эвертона»

      Летом «Эвертон» потратил на трансферы 150 млн фунтов, подписал Руни и Сигурдссона, а болельщики погрузились в мечты о борьбе за Лигу чемпионов. Однако реальность оказалась жесткой – Рональд Куман уволен, а команда болтается возле зоны вылета. Еженедельник «Футбол» попытался найти подходящего кандидата на роль спасителя «ирисок».
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      Автор Юрий Алеманов

      Все это рок-н-гол. Мы собрали лучшую рок-группу из действующих футболистов

      Эти парни смогут собрать стадионы, не играя в футбол. Если когда-нибудь судьба сведет их вместе, и раздаст им в руки музыкальные инструменты, это будет лучшие 90 минут, что они проведут на поле. И эта команда точно должна играть рок.
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      Автор Никита Котов

      Лига справедливости. Что нужно знать о новом турнире

      Сборная России скоро перестанет мучиться с выбором соперников на контрольные матчи. Союз европейских футбольных ассоциаций официально утвердил формат нового международного турнира — Лиги наций УЕФА. Он направлен на повышение соревновательного уровня и призван заменить в календаре национальных команд товарищеские матчи. Премьера турнира запланирована на осень 2018 года, и на него уже имеет виды ФИФА, намереваясь сделать его своей новой дойной коровой.
      +26
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      Автор Lidia Didyk

      Мануальная терапия. Как рассыпался лучший вратарь Германии

      Голкипер, который был максимально близок к тому, чтобы повторить успех Льва Яшина и получить «Золотой мяч», теперь стоит над пропастью. Мануэля Нойера замучили травмы, а возвращения на поле в ближайшее время не предвидится.
      +4
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      Автор Никита Котов

      Анонс еженедельника «Футбол» №46!

      Чем матч России с Аргентиной похож на нашу игру с бразильцами? Что такое Лига Наций УЕФА? Что скрывает арбитр ФИФА Алексей Еськов? Кто из футболистов мог бы стать великолепным музыкантом? Почему Уго Льорис так и не стал лучшим голкипером планеты? Об этом и многом другом в новом номере еженедельника «Футбол».
      +12
      1
      Автор Юрий Алеманов

      Football-ланч. Как питаются лучшие игроки мира

      Криштиану Роналду полностью отказался от спиртного, потому что боится стать алкоголиком, как его отец. Лионель Месси теперь не употребляет любимую пиццу, чтобы его не тошнило на поле. Неймар не пьет чая и кофе, а Роберт Левандовски ест только то, что ему разрешает жена-каратистка. Что вы еще не знали о диетах лучших футболистов мира?
      +149
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      Автор Еженедельник «Футбол»

      Своя половина. Илья Казаков – о том, зачем сборной России такие контрольные матчи, как с Аргентиной и Испанией

      После матча с Аргентиной, в котором сборная России уступила с минимальным счетом 0:1 после спорного мяча Серхио Агуэро, забитого из положения вне игры, память почему-то упрямо стремилась отправиться в прошлое, по футбольным меркам – далекое.
      +27
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      Автор Dmitry Temnikov

      Give me my money. Старый новый скандал в «Луче-Энергии»

      Финансовый кризис истерзал клуб с Дальнего Востока. Невозможность серьезного усиления состава, вечная задолженность перед игроками, пустые обещания руководства – непонятно, за счет чего «Луч-Энергия» до сих пор не погиб. В начале ноября здесь разразился очередной скандал, который можно разделить на несколько этапов.
      +18
      1
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