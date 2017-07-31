Фабрика Футбола

вчера, 20:32 Автор Armen Margarian Бывший селекционер «Зенита» завел блог на Sports.ru Если ты читаешь блоги на Спортс.ру , ты, наверняка, мечтаешь работать в спортивной индустрии. И скорее всего, тебе, как и многим другим, кажется, что заниматься любимым делом и получать за это деньги удаётся немногим, и зачастую это просто остаётся мечтой… Я хочу приоткрыть некий занавес и ответить на те вопросы людей, ответы на которые может дать лишь тот, кто хотя бы немного преуспел в своём деле и уже «поварился в футбольной кухне».