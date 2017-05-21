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    Три лучшие команды регулярного чемпионата России будут выбирать себе соперников в плей-офф

    Теги чемпионат России ФХМР Владимир Матиенко

    Член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Владимир Матиенко сообщил, что в плей-офф чемпионата России первые три команды будут сами выбирать себе соперников.

    «Это «шведский» вариант. Сначала будет выбирать соперника первая команда, затем вторая, и из оставшихся – третья. Это сделано, чтобы исключить варианты с подтасовками результатов, когда команды специально проигрывают, чтобы выбрать себе более удобного соперника», – сказал Матиенко.

    Напомним, в этом сезоне архангельский «Водник» и «Байкал-Энергия» из Иркутска в последнем матче перед плей-офф по очереди забили в свои ворота 20 мячей. «Байкал» «победил» 11:9, а нападающий Олег Пивоваров забил 11 автоголов за полчаса. «Воднику» было выгодно поражение: команда не хотела попасть на красноярский «Енисей».

    Пивоваров в итоге был дисквалифицирован на 6 месяцев, начальник «Водника» Дмитрий Минин – на 2,5 года, а старший тренер «Водника» Николай Ярович – на 2 года. Игроки «Байкала-Энергии», забившие в свои ворота, получили условную дисквалификацию на шесть месяцев.

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