Станислав Поздняков: «Я абсолютно уверен, что на Олимпиаде-2028 российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной»

Глава ОКР уверен, что Россия выступит на Олимпийских играх-2028 единой сборной.

Летние соревнования пройдут в американском Лос-Анджелесе.

«В 2022 году всем спортивным федерациям, в том числе юниорским сборным командам, было очень сложно из-за неопределенности с календарем. Сейчас сформирована сетка соревнований, которая позволяет компенсировать выпавшие международные старты.

В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву.

Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу: занимаемся сбором информации, анализируем деятельность специализированных школ и училищ олимпийского резерва по всей стране для того, чтобы реализовать эффективную программу содействия подготовке наших спортсменов к 2028 году.

С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут Юношеские олимпийские игры-2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся. На территории Африки нет нездоровых амбиций, в отличие от так называемого западного блока.

К тому же детско-юношеский спорт, даже в той парадигме, в которой сейчас двигается Международный олимпийский комитет (МОК), все-таки остается наименее политизированной составляющей», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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