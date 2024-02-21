Госдума приняла закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность

Госдума разрешила спортсменам-госслужащим получать вознаграждения в спорте.

20 февраля соответствующий закон был принят в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим), заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Авторы инициативы – Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Дмитрий Пирог, Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Борис Иванюженков, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Борис Пайкин и Евгений Ревенко.

«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях, выступают за спортивные общества «ЦСКА», «Динамо». К сожалению, действующее законодательство не позволяет спортсменам заключать контракты с Центром спортивной подготовки, чтобы была возможность беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки.

Данным законом мы разрешаем им получать дополнительные средства, призовые вознаграждения, чтобы участвовать в соревнованиях или ездить на сборы.

Надеюсь, мы приведем законодательство в соответствие и наши спортсмены — олимпийские чемпионы, которые представляют страну на международном уровне и не только, – скажут спасибо», – объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.