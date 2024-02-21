Госдума приняла закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность

Теги Дмитрий Пирог Владислав Третьяк Борис Иванюженков Государственная дума Антон Шипулин Дмитрий Свищев Министерство спорта России Политика Роман Терюшков Рима Баталова Борис Пайкин Евгений Ревенко Сергей Бурлаков Амир Хамитов Биатлон

Госдума разрешила спортсменам-госслужащим получать вознаграждения в спорте.

20 февраля соответствующий закон был принят в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим), заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Авторы инициативы – Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Дмитрий Пирог, Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Борис Иванюженков, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Борис Пайкин и Евгений Ревенко.

«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях, выступают за спортивные общества «ЦСКА», «Динамо». К сожалению, действующее законодательство не позволяет спортсменам заключать контракты с Центром спортивной подготовки, чтобы была возможность беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки.

Данным законом мы разрешаем им получать дополнительные средства, призовые вознаграждения, чтобы участвовать в соревнованиях или ездить на сборы.

Надеюсь, мы приведем законодательство в соответствие и наши спортсмены — олимпийские чемпионы, которые представляют страну на международном уровне и не только, – скажут спасибо», – объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.

24 комментария
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Ну наконец-то. Все мы этого ждали от наших законотворцев
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Спортсмены, конечно, у нас самая незащищенная часть населения...Все им поддержки мало, бедненькие
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большое спасибо от всего рабочего класса!
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чует мое сердце скоро ВСЕ спортсмены станут ГосСлужащими 😜😜😜
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Там вообще для обычных людей какие-нибудь не репрессивные законы принимают? Или только для собственных холуев?
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"Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях..." Глазам своим не верю, что он несет. Где эти тысячи спортсменов? Какие международные соревнования?
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мы все оплатим 👏🏻👏🏻
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очень актуально. "Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях". ага, особенно сейчас.
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А раньше представители ЦСКА и Динамо разве не получали призовые (вознаграждения)? Тоже ведь на госслужбе состояли.
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Шикарная идея поощрять людей с 3-5 классами образования идти на руководящие должности на госслужбе еще до момента окончания карьеры. Такие ценные кадры не должны пропадать, пока стреляет на рубеже как раз может обдумать поправки к законопроекту, а еще, говорят, на татами часто приходят ответы на вопрос «Как обустроить Россию?»
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Ответ Алешка Терминатор
Да, конечно. Сразу после того, как ВСЕ футболисты будут получать как бразильцы в Зените.
просто наверное питерские бразильцы - бразильские ГосСлужащие 🤪
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Советский спорт будет спасён!
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еее, опять в междусобойчиках можно осваивать бюджетные деньги, тройное ура
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разводят бюджетных червей
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Международные соревнования, ога.
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🤢🤮
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Иванюженков уважаемый человек))
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Золотые люди..Отдохнуть им надо..
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Газзаев и Роднина приняли закон о своём праве на ещё одно вознаграждение.
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Чему тут удивляться собственно?
Года два назад в России был прият закон, согласно которому обвиняемый в коррупции чиновник освобождается от ответственности если в его действиях отсутствует злой умысел.,
Directed by Robert Weide
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Ответ Денис Грибанов
"Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях..." Глазам своим не верю, что он несет. Где эти тысячи спортсменов? Какие международные соревнования?
Игры Дружбы, спартакиады и прочие ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ 😜😜😜
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Ответ Харламов Никита
Игры Дружбы, спартакиады и прочие ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ 😜😜😜
Высочайший уровень👍🏻
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