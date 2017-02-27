Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус прокомментировал действия игрока «Водника» Олега Пивоварова, который забил 11 мячей в свои ворота в матче с «Байкалом-Энергией».

«Многие говорят о Пивоварове, как о герое и позиционируют его так, будто за такие вещи нужно брать и отправлять в Ялту, но если только на лечение в психиатрическую больницу.

Если ты являешься игроком или тренером, то ты находишься на договорных отношениях с Федерацией хоккея с мячом России. Поэтому все обязаны играть и показывать результат, а также выполнять ту систему розыгрыша, которая была принята до начала сезона.

Если они не хотят это делать, а выступают таким демаршем, то люди не понимают, какой вред они могут нанести этому виду спорта. Сейчас от нас могут отвернуться все спонсоры и губернаторы областей.

Если же говорить о поведении «Байкала-Энергии», то они вообще с пулей в голове. Тренер повел себя недальновидно. В этой ситуации наставник иркутского клуба не разобрался, а поддался эмоциям, как зомбированный. Я вот думаю, кому нужны такие тренеры, которые не могут руководить своей командой», – рассказал Мяус.