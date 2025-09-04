0

«Этого человека надо убирать». Имай об админе ФК «10», ударившем Маврина

Капитан «Амкала» Имай высказался о толчке сотрудника ФК «10» Василия Маврина.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» (1:2) после забитого пенальти сотрудник ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

«Еще в игре мне Назар сказал, что «Десятка» сама в шоке от поступка и это неправильно. Должны ли быть внутренние санкции? Отстранить на 2-3 игры главного тренера «Десятки». Я думаю, что Николай Осипов правильно подойдет к этой ситуации и вынесет решение.

Я считаю, что этого человека надо убирать. Он выбегает на поле и бьет игрока. Ты должен думать головой в первую очередь о своей команде. Свои личные неприязни ставь на второй план. Или после игры выходи и доказывай, что хочешь», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее Николай Осипов заявил, что Андрей Клинников может быть отстранен из МФЛ на полгода и более.

ФК «10» уже отстранил своего сотрудника от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Имай» Руслан Имаев
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoВасилий Маврин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Имай о наказании ФК «10»: «Пускай Лактионов отдыхает на трибуне три игры»
3 сентября, 13:28
Азамат – Панову: «Тогда откуда идет такое поведение Маврина?»
3 сентября, 08:54
Назар о конфликте с Мавриным: «От него были и толчки, и все остальное. Да и ##### уже, я иду домой победителем»
2 сентября, 09:59
Станос: «Если Азамат подойдет ко мне, встанет лицом к лицу, мне че делать? Ладно если Дэн Безопасность будет рядом…»
11 сентября, 13:15
«Теперь мы знаем, что мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя. Я надеюсь, будет не только дисквалификация, но и накажут команду». Станос об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10»
131 августа, 18:53
Главные новости
«Я Клинникова не оправдываю, но медиафутбол достает многих бесов. Будь судья жестче к Маврину – ничего бы не было». Генич об инциденте в матче «Амкала» и «Десятки»
1вчера, 19:46
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина: «Хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с ФК «10» новым админом зайдет боец, травмирует соперника, его накажут, а к клубу какие претензии?»
вчера, 18:01
Маврин о Панове: «Он привнес яйца каждому из футболистов «Амкала» и Герману»
вчера, 17:06
«БроукБойз» объявили о подписании Ари. Форвард сыграет в Кубке России и в Медиалиге
9вчера, 15:53
«С Семиным я забрал первый трофей и играл в Лиге чемпионов. А с Мусаевым выиграл РПЛ». Смолов составил топ-5 своих тренеров
6вчера, 11:06
Станос о выезде Медиалиги в Абхазию: «Это шикарно. В Москве уже избалованы, всех звезд видят каждые выходные»
вчера, 09:05
Участники Медиалиги возложили цветы к памятнику в память о жертвах трагедии в Беслане в Москве
23 сентября, 20:22Видео
Кутуз получал 300 тысяч рублей в «Титане». Это его самая большая зарплата в МФЛ
23 сентября, 19:00
«Бой Смолова против Дзюбы – наша новая цель». Гаджиев о драке Федора в «Кофемании»
343 сентября, 18:09
Федор Смолов: «Когда легенды «Спартака» просили вернуть Промеса, я недоумевал: «Как можно говорить черное на белое?» Эти же люди кричали, что Кокорину и Мамаеву так и надо»
903 сентября, 16:51Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49