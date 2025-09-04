«Этого человека надо убирать». Имай об админе ФК «10», ударившем Маврина

Капитан «Амкала» Имай высказался о толчке сотрудника ФК «10» Василия Маврина.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом » и ФК «10» (1:2) после забитого пенальти сотрудник ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина .

«Еще в игре мне Назар сказал, что «Десятка» сама в шоке от поступка и это неправильно. Должны ли быть внутренние санкции? Отстранить на 2-3 игры главного тренера «Десятки ». Я думаю, что Николай Осипов правильно подойдет к этой ситуации и вынесет решение.

Я считаю, что этого человека надо убирать. Он выбегает на поле и бьет игрока. Ты должен думать головой в первую очередь о своей команде. Свои личные неприязни ставь на второй план. Или после игры выходи и доказывай, что хочешь», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее Николай Осипов заявил , что Андрей Клинников может быть отстранен из МФЛ на полгода и более.

ФК «10» уже отстранил своего сотрудника от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

