Азамат – Панову: «Тогда откуда идет такое поведение Маврина?»
В матче открытия WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти сотрудник ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.
Главный тренер «Амкала» Виталий Панов назвал Андрея Клинникова животным, а так же заявил, что сотрудник «Амкала» никогда бы так не сделал.
– Виталий Панов заявил, что такое поведение персонала идет от руководства. Так ли это?
– Откуда идет поведение Маврина? Не хочу ни с кем бодаться вне футбольного поля. Если мы не нашли точек соприкосновения, то давайте прекратим вообще какое-либо сотрудничество. Лучше я буду радоваться, что мы с вами встретились, чем на такой ноте расставаться.
– Принципиально ли противостояние с «Амкалом»?
– Для нас принципиален любой большой крепкий клуб, поэтому да, «Амкал» для нас принципиальный соперник, – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги