Азамат – Панову: «Тогда откуда идет такое поведение Маврина?»

Азамат ответил Виталию Панову на слова об инциденте с Василием Мавриным.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти сотрудник ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина .

Главный тренер «Амкала » Виталий Панов назвал Андрея Клинникова животным, а так же заявил, что сотрудник «Амкала» никогда бы так не сделал.

– Виталий Панов заявил, что такое поведение персонала идет от руководства. Так ли это?

– Откуда идет поведение Маврина? Не хочу ни с кем бодаться вне футбольного поля. Если мы не нашли точек соприкосновения, то давайте прекратим вообще какое-либо сотрудничество. Лучше я буду радоваться, что мы с вами встретились, чем на такой ноте расставаться.

– Принципиально ли противостояние с «Амкалом»?

– Для нас принципиален любой большой крепкий клуб, поэтому да, «Амкал» для нас принципиальный соперник, – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги