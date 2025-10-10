0

Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей

Год назад ФК «10» получил от «Краснодара» половину прибыли с продажи билетов.

«Сергей Галицкий сказал с самого начала: «Слушай, я смотрю, тут билеты хорошо продаются. Давай сыграем матч, а потом половину мы вам отдадим».

В прошлом году нам заплатили. По-моему, два с половиной миллиона или около того. Могу наврать, но сумма большая. Где-то 70% стоимости Данилина.

В этом году таких договоренностей не было. Я сам спросить не могу, не хочу, мне неудобно. Он в этот раз говорит: «Тысячи три соберете? Пять?» Я ответил – по прогнозам около двадцати», – рассказал комик и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.

Ежегодно ФК «10» и «Краснодар» играют шоу-матчи WINLINE Сквозь Вселенные.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютбу-канал ФК «10»
товарищеские матчи (клубы)
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoФК 10
logoКраснодар
товарищеские матчи (прочее)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале
176 октября, 14:02
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
622 сентября, 11:52
Гудай: «От игры с «Краснодаром» больше кайфанул, чем от поездок в Кубке России. У меня было это с 2Drots»
18 сентября, 14:14
Мария – жена форварда ФК 10 и экс-игрока «Спартака» Владимира Обухова. Наезжала на девушку Роналду за откровенные фотки!
7114 сентября, 20:50
Главные новости
«На фриков не хочу обращать внимание». Некит об «Амкале»
сегодня, 13:17
Сибскана о премиальных СКА: «Жирнейшие времена для лута, но как будто это предсмертная агония»
2сегодня, 12:51
Дмитрий Егоров: «Премки у СКА за победу над «Броуками» – по 100 тысяч»
сегодня, 11:03
«Китай, вообще ##### не нужен». Литвин о финале в Кубке Лиги
сегодня, 09:45
Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»
1вчера, 19:37
Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»
вчера, 19:12
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
вчера, 18:03
«Амкал» объявил о подписании Кокаева
вчера, 16:08
Кузнецов о своей команде в Медиалиге: «Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов»
вчера, 15:39
Шахриер об уходе из «Амкала»: «Я продолжаю свой путь в медиафутболе, никуда не ухожу»
вчера, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58