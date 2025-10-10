Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
Год назад ФК «10» получил от «Краснодара» половину прибыли с продажи билетов.
«Сергей Галицкий сказал с самого начала: «Слушай, я смотрю, тут билеты хорошо продаются. Давай сыграем матч, а потом половину мы вам отдадим».
В прошлом году нам заплатили. По-моему, два с половиной миллиона или около того. Могу наврать, но сумма большая. Где-то 70% стоимости Данилина.
В этом году таких договоренностей не было. Я сам спросить не могу, не хочу, мне неудобно. Он в этот раз говорит: «Тысячи три соберете? Пять?» Я ответил – по прогнозам около двадцати», – рассказал комик и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.
Ежегодно ФК «10» и «Краснодар» играют шоу-матчи WINLINE Сквозь Вселенные.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютбу-канал ФК «10»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости