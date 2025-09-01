Станос: «Если Азамат подойдет ко мне, встанет лицом к лицу, мне че делать? Ладно если Дэн Безопасность будет рядом…»

Станос высказался об инциденте с ударом Василия Маврина в игре против ФК «10» .

В матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев также осудил поступок своего сотрудника. В итоге «Десятка» отстранила Клинникова от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги.

– Герман задается вопросом, как футболист может чувствовать себя в безопасности на поле, если любой человек может выбежать…

– Это ведь на поверхности лежит. Еще и Азамат говорит , мол, лучше в лицо все высказать.

И я теперь даже не знаю, если после этого интервью Азамат подойдет ко мне, лицом к лицу встанет, мне че делать?

Ладно если Дэн Безопасность будет рядом, успеет меня спасти. С этим надо что-то делать, – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

