Назар о конфликте с Мавриным: «От него были и толчки, и все остальное. Да и ##### уже, я иду домой победителем»

Евгений Назаров рассказал о стычках с Василием Мавриным.

В матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина .

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев осудил поступок своего сотрудника. В итоге «Десятка» отстранила Клинникова от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги .

Конфликт между Назаром и Мавриным тянется с полуфинального матча МФЛ-6, в котором хавбек «Десятки » поучаствовал в нескольких конфликтах с игроками «Амкала », а затем был удален с поля.

– Перед игрой не пожали руки с Васей, чье это было желание?

– Ну он же сказал первый об этом, я поддержал.

– Во время игры были какие-то соприкосновения, что-то говорили друг к другу?

– Да были и толчки сзади, все было. Да ##### вообще, он это первый начал. Я выиграл, я победитель. Счет на табло. Не хочу разговаривать о нем.

– Была ли какая-то принципиальность у тебя в этом матче?

– Поначалу вообще была идея, что мы просто повкидываем. Но потом, когда я увидел всякие ненужные посты, я был взбешен. Дальше пусть что хочет делает. Я иду домой победителем.

– Болельщики «Амкала» освистывали во время игры?

– Они всех освистывают, топят за своих. Это нормальная история.

– Градус игры сильно повысился в конце. Как ты видишь ситуацию с Клинниковым?

– Это неправильно. Это ситуация, когда сам себе в колено стреляешь. Теперь не будет на следующей игре главного тренера. Его поддержка на бровке нам всегда нужна.

– Вася провоцировал перед пенальти, пытался как-то помешать?

– Он же видит, что уже назначен пенальти, – зачем ты стоишь перед мячом? Просто экранное время человек хочет выиграть. Он это умеет – пускай. Не хочу разговаривать о нем, я все сказал.

– А сам поступок Клинникова как оцениваешь?

– Плохо, я же говорю. Нельзя так делать, – сказал футболист ФК«10» корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В матче открытия Кубка Лиги ФК «10» одержал победу над «Амкалом» со счетом 2:1.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги