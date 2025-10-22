«Я чуть не потерял 700 тысяч, потому что собирался взять семью в Китай». Форвард ФК «10» Обухов о переносе финала Кубка Медиаилиги

Владимир Обухов едва не потерял 700 тысяч рублей.

Форвард «Десятки » собирался взять с собой семью в Китай на решающие матчи WINLINE Кубка Лиги. Изначально игры должны были пройти на острове Хайнань, но в итоге было принято решение, что финал турнира состоится в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара ». Резервный вариант – Липецк.

– Ты обрадовался или расстроился отмене Китая?

– Меня спасла инсайдерская информация. Я чуть не потерял 700 тысяч [рублей], потому что я собирался взять семью. Оставалось только нажать кнопки, купить билеты и забронировать гостиницу. Я тянул. И мне по секрету сказали, что, скорее всего, отменится.

– Причину назвали?

– Нет. Просто сказали, что отмена. По мне – тоже бред. Я последние несколько недель ходил, терроризировал Клинникова (администратора ФК «10» – Спортс’‘): «Когда?»

Когда лига должна везти 200 человек в другую страну, странно не знать за три недели до выезда, когда мы вылетаем и какие рейсы. У меня много вопросов к лиге. Сколько ребят у нас потеряли деньги, чтобы просто сделать загранпаспорта. Они делали срочные за оверпрайс, – сказал нападающий «Десятки».

На профессиональном уровне Обухов выступал за «Спартак », «Ростов », «Оренбург» и другие клубы.

С осени 2024-го форвард играет в Медиалиге за ФК «10». Во всех турнирах он провел за клуб 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.