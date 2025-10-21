Гильерме о Медиалиге: «Были приглашения, но я сказал нет»
Гильерме рассказал о предложениях от команд WINLINE Медиалиги.
«Из Медиалиги были приглашения, но я сказал нет. Не планирую там играть», – сказал экс-вратарь «Локомотива» и сборной России.
Гильерме покинул «Локомотив» в июле прошлого года в связи с истечением контракта.
В составе «железнодорожников» он провел 387 матчей, стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырежды победителем Кубка страны. За сборную России Гильерме провел 19 матчей.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
